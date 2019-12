Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 2 all’8 dicembre 2019

Anticipazioni puntate italiane di Beautiful da lunedì 2 dicembre a domenica 8 dicembre 2019

È in arrivo nelle puntate italiane di Beautiful una vera e propria svolta. Nella settimana dal 2 all’8 dicembre 2019 tragedie e lacrime portano la trama in una direzione inaspettata. A cambiare è soprattutto la vita di Hope Logan che, come sappiamo, è in attesa di una bambina dal marito Liam Spencer. Quest’ultimo ha già una figlia dall’ex Steffy Forrester e proprio un contrattempo con la piccola Kelly impedisce a Liam di raggiungere Hope sull’isola di Catalina. La giovane ha deciso di ritagliarsi qualche momento romantico con il marito prima del parto ma proprio sull’isola caraibica Hope – del tutto sola – va in travaglio. Leggi su Gossipetv le anticipazioni di Beautiful!

Lunedì 2 dicembre

Hope giunge da sola a Catalina e si sistema in albergo. Il volo di Liam, invece, viene cancellato a causa di una tempesta.

Martedì 3 dicembre

Liam telefona a Hope per comunicarle che il suo volo è stato cancellato. Hope è da sola ed entra in travaglio: la ragazza è molto preoccupata perché il parto è eccessivamente prematuro.

Mercoledì 4 dicembre

Liam viene a sapere del travaglio di Hope e cerca un modo per raggiungere la moglie sull’isola di Catalina. Disperato, decide di chiedere aiuto al padre Bill, che ha a disposizione un jet privato.

Giovedì 5 dicembre

Hope, grazie all’aiuto del concierge dell’albergo, viene portata in clinica per partorire. Qui viene affidata alle cure del dottor Reese, il padre di Zoe, che è l’unico medico presente nella struttura.

Venerdì 6 dicembre

Bill mette a disposizione di Liam l’elicottero della Spencer Pubblications, poi avverte Ridge e Brooke della situazione. Hope è sempre più preoccupata: il momento del parto è vicino ed è completamente sola.

Sabato 7 dicembre

Reese rivela a Hope di essere il padre di Zoe: questo rassicura la Logan. Subito dopo Reese viene minacciato da un uomo, che chiede dei soldi al dottore. Brooke è disperata ma Zoe e Xander, anche loro venuti a conoscenza della faccenda, la rassicurano ribadendo che Reese è un ottimo dottore.

Domenica 8 dicembre

Hope partorisce ma subito dopo sviene e non ha la possibilità di vedere la piccola Beth. In seguito arriva finalmente Liam, che riceve una terribile notizia: la neonata è morta.