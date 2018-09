Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 17 al 22 settembre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 17 settembre a sabato 22 settembre 2018

Buone notizie per tutti i fan di Beautiful: le puntate italiane continuano ad andare in onda anche di sabato, prima di Una Vita, Il Segreto e Verissimo. Questo aiuterà ad accorciare il divario con le puntate americane, al momento di sette mesi. I prossimi episodi della soap opera saranno avvincenti ed entusiasmanti, complice il ritorno di Thorne Forrester, che vuole rovinare la vita del fratello Ridge. Ma c’è in corso pure il triangolo tra Bill, Steffy e Liam, che arriva ad una svolta inaspettata: la ragazza scopre di essere incinta ma non sa chi è il padre del bambino.

Lunedì 17 settembre

È tornata l’armonia tra Steffy e Liam dopo le recenti incomprensioni. Il rapporto tra Thorne e Ridge, invece, si fa sempre più precario. Non solo per vecchie tensioni, ma pure per Brooke, che è stata baciata da Thorne. Quest’ultimo confida a Eric che vuole proteggere Brooke da Ridge ma lo stilista ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla Logan.

Martedì 18 settembre

Brooke accetta di sposare Ridge ma non vuole indossare il suo anello di fidanzamento fino a quando non sarà effettivo il divorzio da Bill Spencer. Thorne cerca di convincere il padre Eric ad allontanare il fratello dalla Forrester Creations. Liam raggiunge Steffy allo studio medico, dove la ragazza si è recata a seguito di un malore, e riceve una notizia inaspettata: la moglie è incinta.

Mercoledì 19 settembre

Liam è al settimo cielo all’idea di diventare padre. Steffy invece è tormentata dai sensi di colpa: teme che il bambino che aspetta sia frutto della notte di passione avuta con il suocero Bill. Ma per salvaguardare il suo matrimonio decide di mostrarsi felice e contenta. Thorne, che si dichiara innamorato di Brooke, spera di non rivedere la donna insieme all’odiato fratello Ridge.

Giovedì 20 settembre

Ridge Forrester si reca alla Spencer Pubblications per sollecitare Bill a firmare le carte del divorzio con Brooke. I due hanno uno scontro. Intanto Katie Logan confessa alla sorella Brooke della relazione clandestina con Wyatt Spencer. Steffy è ancora turbata per la notizia della gravidanza e non sa se dirlo a Bill: la ragazza non vuole rinunciare a questo figlio dopo l’aborto spontaneo di qualche anno fa.

Venerdì 21 settembre

Steffy è in preda all’ansia e ai sensi di colpa per quanto riguarda la gravidanza. Decide così di fare il test di paternità all’insaputa di Bill e Liam. Il ragazzo annuncia al fratello la bella notizia, entusiasta di diventare finalmente padre. Ridge e Bill continuano a litigare per via di Brooke: Spencer non è così propenso a concedere facilmente il divorzio all’ex cognata.

Sabato 22 settembre

Liam è felice per il suo matrimonio con Steffy. Insieme al fratello Wyatt fantastica sul futuro che lo aspetta grazie al bambino in arrivo. Steffy, sconvolta dalla notizia, si sottopone al test del dna. Intanto continua l’idillio tra Wyatt e Katie: la storia d’amore è approvata da Brooke Logan.