Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 14 al 20 gennaio 2019

Anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 14 gennaio a domenica 20 gennaio 2019

Liam ha sparato a Bill a Beautiful? Il marito di Steffy Forrester ha dei ricordi sfocati su quella notte e pensa di essere il colpevole. Dubbi che arrivano dopo che il padre Bill ha incastrato Ridge Forrester. Il ragazzo si fa aiutare dall’ex fidanzata Hope, rientrata da poco a Los Angeles dopo un lungo periodo trascorso a Milano. Intanto Bill è ancora in ospedale e sempre più convinto che il colpevole sia solo Ridge. Scopri le anticipazioni di Beautiful giorno per giorno insieme a Gossipetv!

Lunedi 14 gennaio

Steffy spera che Liam faccia ammettere a Bill di aver mentito, così Ridge sarà scarcerato. Padre e figlio hanno dunque un lungo confronto. Con Liam c’è anche Hope, che accusa Bill di quanto accaduto.

Martedì 15 gennaio

A sorpresa Liam si autoaccusa del tentato omicidio di suo padre Bill e a nulla servono le suppliche di Steffy, che cerca di dissuadere il marito. Nel frattempo in ospedale arriva il detective Sanchez.

Mercoledì 16 gennaio

Bill ammette di non essere più sicuro che a sparargli sia stato Ridge. Allo stesso tempo l’editore non crede che Liam sia il colpevole. Brooke è contenta del nuovo interrogatorio del detective Sanchez.

Giovedì 17 gennaio

Ridge Forrester viene scarcerato, per la gioia di Brooke e Steffy. Katie rivela a Brooke di essere convinta che sia stata Quinn a sparare a Bill.

Venerdì 18 gennaio

Alla Forrester Creations organizzano un rinfresco per festeggiare il ritorno di Ridge. Thorne riabbraccia il fratello e lo aggiorna delle ultime novità lavorative.

Sabato 19 gennaio

Liam si risveglia in hotel ed è molto sorpreso nel vedere Hope: la ragazza è rimasta accanto a lui per tutta la notte. Liam ringrazia Hope per il supporto.

Domenica 20 gennaio

Hope è ancora innamorata di Liam. La Logan cerca di convincere Spencer a tornare con lei e a lasciare definitivamente Steffy, nonostante l’arrivo della bambina.