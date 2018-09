Beautiful anticipazioni puntate americane: Ridge testimone di nozze di Thorne

Beautiful, Ridge accetta di essere il testimone di nozze di Thorne: i due fratelli si coalizzano contro Bill

Le anticipazioni spagnole ci hanno ormai annunciato il prossimo matrimonio nella soap di Beautiful, ovvero quello di Thorne e Katie. La piccola delle sorelle Logan ha scelto di formare una famiglia insieme al Forrester e di crescere con lui il piccolo Will. Proprio da queste decisioni parte una guerra legale con Bill. Secondo Katie, lo Spencer non dovrebbe avere più la custodia sul bambino. Ad appoggiare Katie e Thorne ci pensa Ridge. Quest’ultimo vede tutta questa situazione l’ideale per avere finalmente la sua vendetta su Bill. Infatti, quando la Logan e il fratello decidono di sposarsi, Ridge appare molto contento. In questo modo, Katie e Thorne possono convincere il giudice che insieme a Will formano una famiglia perfetta. Proprio su questo punto, Bill ha intenzione di puntare. Infatti, lo Spencer deve urgentemente trovare un modo per rispondere all’attacco di Katie. A questo punto, sembra proprio che Bill abbia deciso di sposarsi anche lui. Ma con chi?

Ridge e Thorne uniti contro Bill, Brooke in segreto aiuta lo Spencer

Mentre l’idea di matrimonio per Bill è ancora una possibile mossa, per Katie e Thorne sta diventanto realtà. I due hanno intenzione di sposarsi il giorno dopo e così annunciano chi starà al loro fianco in questa giornata importante. La piccola delle sorelle Logan chiede a Brooke di essere la sua testimone, dall’altra parte Thorne fa questa richiesta a Ridge. Brooke accetta subito la proposta della sorella, ma allo stesso tempo le chiede di mettere da parte la battaglia legale con Bill. La mamma di Hope sta tentando di tutto pur di aiutare lo Spencer. Ridge è all’oscuro di quanto sta facendo la moglie e sicuramente ne resterebbe deluso. Persino Eric nota che il padre di Steffy sia troppo influenzato da questa guerra tra Katie e Bill.

Ridge testimone di nozze di Thorne, Brooke accetta di stare a fianco a Katie

Ridge ha intenzione di vendicarsi di Bill e questo lo riavvicina a Thorne. Se nel corso delle , i telespettatori stanno vedendo i due fratelli scontrarsi animatamente. Ebbene in America sono molto uniti, tanto che Ridge accetta di essere il testimone di nozze di Thorne.