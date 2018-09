Anticipazioni americane Beautiful: Katie accetta la proposta di Thorne

Anticipazioni puntate americane di Beautiful: Katie accetta la proposta di matrimonio di Thorne

Nuovo matrimonio in arrivo a Beautiful! Katie Logan ha accettato la proposta di matrimonio di Thorne Forrester! Nelle ultime puntate americane la sorella di Brooke ha mollato Wyatt, con la quale la relazione era sempre più tormentata, e si è gettata tra le braccia del figlio di Eric. Thorne si è offerto di aiutare Katie ad avere la meglio su Bill dopo che la donna ha chiesto la custodia esclusiva del figlio Will. Il fratello di Ridge vuole ricreare una nuova famiglia con Katie e Will, dopo aver perso in passato la sua unica figlia, Aly. Katie, tra le lacrime, accetta la proposta di matrimonio di Thorne, trepidante di vivere un nuovo futuro accanto all’uomo.

Brooke non è contenta del matrimonio tra Katie e Thorne

La notizia dell’imminente matrimonio tra Thorne e Katie rende felici Eric, Quinn e Ridge. Non è convinta, invece, Brooke, che la trova una mossa legale per aiutare Katie ad avere l’affidamento esclusivo di Will. Brooke sta infatti appoggiando Bill Spencer: crede che l’uomo sia un buon padre, attento al figlio più piccolo nonostante il recente, turbolento, periodo. Bill è grato della vicinanza dell’ex moglie e cognata e la bacia nel bel mezzo di un incontro di confronto. Brooke, seppur dalla parte di Bill, avverte l’uomo che è una donna sposata (con Ridge) e intende restare tale. Anche se le incomprensioni con lo stilista si fanno sempre più intense per motivi disparati.

Brooke e Ridge ai ferri corti per alcune questioni familiari

Felicemente sposati da tempo, Ridge e Brooke stanno avendo qualche problema di troppo nelle puntate americane di Beautiful. I due non condividono lo stesso pensiero sulla battaglia tra Bill e Katie: Brooke appoggia Bill mentre Ridge Katie. Inoltre, Brooke ha litigato furiosamente con il marito dopo che lo stilita ha tagliato i fondi alla Hope for the future di Hope in favore della linea Intimates di Steffy.