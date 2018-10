Beautiful anticipazioni puntate americane: Ridge rischia la prigione

Anticipazioni americane Beautiful: Ridge commette un errore che Brooke non può perdonare

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un importante svolta nella vita di Ridge e Brooke. La Logan è venuta a conoscenza di un inaspettato segreto del marito. Scendendo nel dettaglio, il Forrester chiede al giudice McMullen di far perdere la causa della custodia di Will a Bill. Quest’ultimo lotta contro Katie in tribunale e inaspettatamente il giudice decide di togliergli la custodia del bambino. Questa scelta di McMullen insospettisce non poco Brooke, che sul cellulare di Ridge trova dei messaggi decisivi in questa storia. La Logan scopre che suo marito e il giudice sono amici da tanto tempo. Inizialmente il legale non vuole fare questo grosso favore a Ridge, in quanto sa che la sua carriera potrebbe essere distrutta qualora venisse scoperto. Ma il Forrester gli assicura che nessuno scoprirà mai il loro accordo. Così, Bill perde la custodia di Will e Katie vince la causa. Brooke, dopo aver trovato i messaggi tra Ridge e McMullen, affronta prima quest’ultimo e poi il marito.

Ridge manipola la causa della custodia di Will e Brooke lo scopre

Ridge cerca di protestare di fronte alle accuse di Brooke, cercando di farle capire che lui voleva solo il bene di Will. Ma la Logan appare molto arrabbiata e annuncia al marito che rischia il carcere. Ebbene, il figlio di Eric potrebbe essere arrestato per quanto compiuto. Brooke potrebbe decidere di rivelare a tutti quanto scoperto sull’accordo tra McMullen e Ridge ed entrambi finirebbero dietro le sbarre. A questo punto, Ridge chiede alla moglie di non mettersi in mezzo e di mantenere il silenzio al riguardo. Ma pare proprio che Brooke non abbia voglia di farla passare liscia al Forrester. Quando, infatti, incontra Bill sembra pronta a rivelargli tutta la verità su quanto scoperto.

Brooke vuole far uscire fuori la verità su Ridge e McMullen

Ridge rischia di finire in carcere per quanto ha fatto durante la causa sulla custodia di Will. Il gesto compiuto dal Forrester con il giudice McMullen porta Brooke a provare, nuovamente, un profondo disprezzo nei suoi confronti. La donna non riesce a comprendere come Ridge possa essere arrivato fino a questo punto.