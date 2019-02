Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope ossessionata da Phoebe

Anticipazioni americane Beautiful: Hope pensa continuamente a Phoebe, la bambina adottata da Steffy

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, Hope mostra il suo forte interesse nei confronti di Phoebe, la bambina adottata da Steffy. Ricordiamo che la giovane Forrester, inconsapevolmente, adotta la figlia della Logan, creduta morta. Infatti, Hope e Liam sono convinti che Beth sia deceduta durante il parto. In realtà, la piccola viene nascosta dal dottor Reese. Quest’ultimo fa credere a Taylor che la bambina sia figlia di una certa Florence, pronta a darla in adozione. Steffy ha intenzione di dare una sorella a Kelly e così accetta di adottare la piccola, chiamandola Phoebe. Inaspettatamente, Hope decide di andare a trovare Steffy per conoscere la bambina e subito avverte che tra loro c’è una certa sintonia. Il sorriso della neonata le ricorda quello di Beth e non può fare a meno di stringerla a sé e di darle qualche bacio sulla fronte, proprio come se fosse sua figlia. Intanto, qualcuno inizia ad avere dei sospetti, in particolare Ridge. Il Forrester è convinto che questa adozione sia avvenuta troppo velocemente.

Hope non sa che Phoebe in realtà è sua figlia Beth: la Logan torna alla Forrester Creations

Non solo, anche Wyatt e Sally iniziano ad avere dei dubbi, come vi abbiamo già anticipato. Al contrario, Hope non ha alcun sospetto, ma solo tanta voglia di trascorrere del tempo con Phoebe. Nel frattempo, la giovane Logan sceglie di tornare a lavorare alla Forrester Creations, riproponendo la sua collezione Hope for the Future. Ridge ed Eric le danno la possibilità di riprovare a lavorare con la sua linea di intimo. Tutti festaggiano il ritorno della Logan, che non può fare a meno di parlare, anche in questa occasione, del sorriso di Phoebe, definendolo un raggio di sole.

Hope non può non pensare a Phoebe: la Logan sviluppa un’ossessione nei confronti della bambina

Hope, alla Forrester Creations, confessa che quando si ritrova a stringere tra le sue braccia Phoebe non smette di pensare a Beth. Pertanto, la Logan inizia a mostrare un importante interesse nei confronti della bambina, tanto da voler formare una grande famiglia con Steffy e Liam, già genitori di Kelly. Hope, nel corso delle prossime puntate americane, chiede nuovamente allo Spencer di portarla a vedere Phoebe.