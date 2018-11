Beautiful anticipazioni puntate americane: Bill vicino a una sconvolgente verità

Anticipazioni americane Beautiful: Bill vicino a una verità che potrebbe portare Ridge in carcere

Bill è molto vicino a una verità sconvolgente, nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful. Sembra proprio che lo Spencer finalmente riesce ad avere tra le mani la vendetta nei confronti di Ridge. Facendo qualche passo indietro, il capo della Spencer Publications perde la causa riguardante la custodia del figlio Will. Katie e Thorne si sposano e portano in tribunale, di fronte al giudice McMullen, Bill. Quest’ultimo ha dalla sua parte Brooke, Liam e Wyatt. Ma questo sembra non bastare, visto che la causa si conclude con la sua sconfitta. Ben presto, la madre di Hope scopre che dietro alla vittoria di Katie c’è proprio suo marito. Ridge è pronto a tutto pur di fargliela pagare al suo più grande nemico, tanto che si mette d’accordo con il giudice, suo amico, per fargli perdere la custodia. La Logan è furiosa con il marito, a cui chiede subito spiegazioni. Nonostante ciò, decide di mantenere il silenzio, ma Bill si rende conto che qualcosa non va.

Bill disposto a tutto pur di vendicarsi di Ridge, alla Spencer Publications arriva Ken

Bill percepisce che dietro la sua sconfitta in tribunale c’è lo zampino di Ridge. Quest’ultimo rischia la prigione, ma non solo questa sua intromissione. Infatti, ricordiamo che durante una violenta lite con il Forrester, il padre di Liam cade da un balcone finendo in coma. Quando si risveglia, lo Spencer decide di mettere in atto la sua vendetta. Alla Spencer Publications arriva Ken, interpretato dall’attore Danny Woodburn, il quale riesce si mette subito al lavoro. L’uomo è in grado di accedere al cellulare del giudice McMullen attraverso un computer. Bill gli racconta quanto accaduto con Katie e Ken gli consiglia di trattare meglio le sue ex mogli. Ed ecco che finalmente l’informatico annuncia di aver finito il lavoro, mostrando quanto scoperto a Bill.

Ridge sicuro del fatto che Bill non potrà mai scoprire la verità

Bill si ritrova di fronte alla prova scottante che potrebbe portare Ridge e McMullen in carcere. Il Forrester è preoccupato, ma a Katie rivela di essere sicuro del fatto che Brooke non confesserà mai la verità allo Spencer. In realtà, non sa che il suo nemico decide di scoprire come stanno le cose attraverso l’informatico Ken.