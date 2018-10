Beautiful anticipazioni puntate americane: Bill in coma, il gesto di Ridge

Anticipazioni americane Beautiful: l’inaspettato gesto di Ridge nei confronti di Bill

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, Bill finisce in coma dopo una violenta lite con Ridge. Lo Spencer è caduto dal balcone e da quel giorno si ritrova costretto a vivere in un sonno profondo. Brooke, Katie, Liam e Wyatt non riescono a trattenere le lacrime. Tutti e quattro sperano con tutte le loro forze che Bill si riprenda al più presto. Il medico è convinto che lo Spencer riuscirà a risvegliarsi, ma potrebbero presentarsi dei danni importanti. Dunque, la vita di Bill resta comunque in bilico. Il detective Sanchez continua a cercare la verità, investigando su quanto accaduto. In particolare, vuole scopre se dietro la caduta di Bill ci sia un incidente o una violenta spinta da parte di Ridge. Quest’ultimo ammette di avere avuto una lite con lo Spencer, ma che non avrebbe mai voluto che finisse in questo modo. Contro il volore di Wyatt, il Forrester decide poi di entrare nella stanza del rivale per lasciargli anche un suo messaggio.

Ridge decide di andare a trovare Bill nella stanza dell’ospedale: “Non voglio vederti morire”

Ridge dichiara di fronte al letto di ospedale dove si trova Bill in coma che sarebbero potuti essere amici. Il Forrester conferma di provare un odio molto grande nei suoi confronti. Nonostante ciò, ecco che il marito di Brooke rivela al rivale di volerlo vedere di nuovo sveglio. Ridge non vuole vedere morire Bill. Per quanto loro si possano odiare, il Forrester non augura di certo la morte al capo della Spencer Publications. Il padre di Steffy ammette che non prova piacere nel vederlo in queste condizioni. Ma quanto è accaduto è stato inevitabile, in quanto lui ha fatto male a troppe persone. Parole molto forti quelle di Ridge, che ora si ritrova a dover affrontare la rabbia di Brooke.

Bill in coma, Brooke e Wyatt furiosi con Ridge: tutti attendono la verità

Brooke non riesce ad accettare l’epilogo della lite avvenuta tra Ridge e Bill. Secondo la Logan, suo marito avrebbe esagerato. La madre di Hope ora vuole la verità, ovvero sapere se la caduta dello Spencer sia stata davvero accidentale oppure provocata proprio da Ridge. Tutti attendono con ansia il risveglio di Bill, anche per scoprire cos’è realmente accaduto. In particolar modo, oltre Brooke, anche Wyatt è furioso con il Forrester, in quanto lo ritiene l’unico responsabile.