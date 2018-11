Beautiful: anticipazioni puntate dal 19 al 24 novembre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 19 novembre a sabato 24 novembre 2018

Con il ritorno di Hope Logan a Beautiful c’era da aspettarselo: il triangolo tra la figlia di Brooke, Steffy Forrester e Liam Spencer è ufficialmente tornato! Hope – che ha un nuovo volto, quello dell’attrice Annika Noelle – fa di tutto per aiutare Steffy e Liam a tornare insieme ma non nasconde di provare ancora dei forti sentimenti per il figlio di Bill. Nel frattempo Wyatt ha lasciato Katie Logan e quest’ultima si consola subito con Thorne Forrester, che ha già baciato al matrimonio di Ridge e Brooke. Ma scoprite insieme a noi tutte le anticipazioni di Beautiful giorno per giorno!

Lunedì 19 novembre

Hope incontra di nuovo Liam e prega il ragazzo di tornare insieme a Steffy per il bene del bambino in arrivo. Hope non nasconde però di provare ancora dei sentimenti per Liam. Steffy lo sa bene e per questo è disperata: teme di non riuscire più a ricucire il rapporto col marito dopo il tradimento con Bill.

Martedì 20 novembre

Maya rivela a Katie di aver visto il bacio con Thorne al matrimonio di Brooke. Intanto il fratello di Ridge scopre, sbirciando il cellulare dell’esperta di pubbliche relazioni, che l’amante di Katie è Wyatt. Hope tenta di convincere Liam a tornare dalla moglie Steffy.

Mercoledì 21 novembre

Steffy si prepara alla prima ecografia importante della sua gravidanza. La figlia di Ridge chiama Liam e gli chiede di accompagnarla in ospedale. Liam è titubante ma Hope lo convince a fare la cosa giusta. Dall’ecografia Steffy e Liam scoprono di aspettare una bambina.

Giovedì 22 novembre

Dopo aver scoperto che l’amante misterioso di Katie è Wyatt, Thorne Forrester viene a conoscenza della rottura tra i due. L’uomo ne approfitta per riprovarci con Katie, dopo il bacio che già si sono scambiati al matrimonio di Brooke e Ridge. Katie ricambia ma è titubante sulla faccenda (ma finirà per sposare l’uomo).

Venerdì 23 novembre

Durante l’ecografia Steffy chiede di nuovo a Liam Spencer il suo perdono. Nel frattempo alla Forrester Creations Ridge offre ad Hope la possibilità di rilanciare la Hope for the future e chiede a Thorne di collaborare con la ragazza in qualità di stilista.

Sabato 24 novembre

Tutta la famiglia Forrester viene a conoscenza della gravidanza di Steffy Forrester. Quest’ultima, dopo l’ecografia, ringrazia Hope per quanto fatto nell’ultimo periodo.