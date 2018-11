Beautiful: anticipazioni puntate dal 12 al 17 novembre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 12 novembre a sabato 17 novembre 2018

Ridge e Brooke sono di nuovo marito e moglie a Beautiful! La coppia è riuscita a convolare finalmente a nozze dopo il tentativo fallito di qualche mese fa, quando lo stilista ha preso una sbandata per Quinn Fuller. Ora Brooke e Ridge sono di nuovo una famiglia e al loro matrimonio tutto è andato per il meglio, sebbene l’assenza di Liam non sia passata inosservata. La settimana prossima le puntate italiane saranno ricche di avvenimenti e svolte importanti, che cambieranno il destino di alcuni protagonisti. A partire da Katie, che viene mollata da Wyatt per colpa di Thorne. Ma scoprite insieme a noi tutte le anticipazioni di Beautiful giorno per giorno!

Lunedì 12 novembre

Wyatt ha saputo che Liam non prenderà parte al matrimonio di Ridge e Brooke e per questo decide di non andare neppure lui per stare vicino al fratello, che sta attraversando un momento difficile. Le nozze vengono celebrate a Villa Forrester da Carter.

Martedì 13 novembre

Wyatt confessa a Liam di avere da mesi una relazione clandestina con Katie, ex moglie del padre Bill Spencer. Wyatt ammette però di non avere il coraggio di impegnarsi seriamente con la Logan. Durante il ricevimento di matrimonio, Brooke sente la voce della defunta Stephanie, che le parla dal ritratto sopra il camino.

Mercoledì 14 novembre

Thorne e Katie si baciano di nascosto durante il matrimonio di Ridge e Brooke. Il bacio viene visto da Wyatt, corso a casa di Katie – che abita di fronte a Villa Forrester – per fare una sorpresa alla donna. Wyatt scopre tutto tramite il cannocchiale e lascia subito Katie.

Giovedì 15 novembre

Thorne viene a sapere della rottura tra Katie e Wyatt e ne approfitta per sedurre la sorella di Brooke. Nel frattempo Ridge non si arrende: va dal genero Liam per convincerlo a perdonare Steffy. Forrester lo invita a non perdere tempo come hanno fatto in passato lui e Brooke.

Venerdì 16 novembre

Le parole di Ridge Forrester non convincono Liam: il ragazzo non riesce a perdonare Steffy. Quest’ultima intanto si reca da Hope per chiederle che intenzioni ha con Liam. Secondo Steffy, la sorellastra vuole approfittarne per tornare tra le braccia di Liam.

Sabato 17 novembre

Hope Logan rassicura Steffy Forrester: non è tornata a Los Angeles per riprendersi Liam. Steffy non è convinta e cerca un modo per farsi perdonare dal marito. Brooke e Ridge festeggiano serenamente la festa di San Valentino.