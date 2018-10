Beautiful anticipazioni: Ridge supplica Liam, Hope scopre la verità

Anticipazioni Beautiful puntate italiane: Ridge vuole aiutare Steffy

Non è ancora detta l’ultima parola tra Liam e Steffy a Beautiful. Nelle attuali puntate italiane, dopo un acceso confronto con Bill, Ridge si reca da Liam. Lo stilista supplica il genero di perdonare la figlia, soprattutto per il bene del bambino in arrivo. Suppliche che arrivano pure da Steffy che, una volta appreso dove si trova il marito, corre nell’albergo dove alloggia per invocare nuovamente il suo perdono. Intanto Hope, che ha da poco rivisto Liam, scopre tramite Brooke la verità tra Steffy e Bill. Una verita scioccante, che turba profondamente Hope, che non ha mai visto di buon occhio il padre di Liam e Wyatt. Anche quest’ultimo, tra l’altro, invita il fratello a non mandare il suo matrimonio all’aria per un solo errore.

Hope, Brooke, Ridge e Wyatt sostengono Steffy Forrester

Nonostante tutto, Hope e Brooke sperano che la situazione si sistemi per Steffy e Liam. Le due Logan sanno che la coppia aspetta un figlio e vogliono il meglio per l’erede che sta per nascere. Liam, però, non sa davvero cosa fare: si sente ancora profondamente tradito dalla moglie e dal padre. Ridge, dopo averlo supplicato a lungo, decide di sposare subito Brooke per far capire ai Forrester e agli Spencer che grazie all’amore si possono superare tutte le difficoltà e divergenze.

Bill Spencer dichiara il suo amore a Steffy Forrester

Intanto, sempre a Beautiful, Bill Spencer capisce di amare profondamente la nuora Steffy. E dopo aver saputo dell’addio di Liam, corre a casa della ragazza per dichiararle tutto il suo amore. L’editore si offre addirittura di crescere insieme il bambino che Steffy porta in grembo.