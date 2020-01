Anticipazioni Beautiful, la figlia di Hope: Liam ritrova Beth a casa di Steffy

Continua il dramma di Hope Logan a Beautiful. Com’è noto nelle puntate italiane la giovane si sta disperando per la perdita della figlia Beth. Ma la piccola non è morta come tutti credono: è stata semplicemente rapita subito dopo il parto dal dottor Reese, che la vuole vendere in cambio di un ingente somma di denaro. Somma che riesce ad acquisire grazie a Taylor e Steffy che, ignare della vera identità di quella neonata, adottano la piccola. Nonostante le insistenze di Taylor, Steffy decide di prendere con sé la piccola dopo un lungo confronto con l’ex marito Liam. Quest’ultimo appoggia la scelta di Steffy di dare una sorellina a Kelly e si trova addirittura ad abbracciare la piccola Beth, del tutto ignaro che quella sia sua figlia.

Liam appoggia la decisione di Steffy di adottare una bambina

Dopo aver pagato profumatamente Reese, Steffy Forrester porta a casa la piccola Beth, per farla conoscere alla figlia Kelly. La piccola è entusiasta dell’arrivo della sorellina, alla quale Steffy dà il nome di Phoebe, come la gemella defunta anni fa. La Forrester invita subito Liam nel suo appartamento per fargli conoscere la neonata: il giovane sente subito un forte legame con la bambina e questo manda letteralmente al settimo cielo Steffy. Quest’ultima è più che mai convinta della decisione presa e chiede a Liam di essere pure il padre di Phoebe. Spencer accetta ignaro che la bambina sia davvero sua figlia.

Quando Hope e Liam scopriranno la verità sulla figlia Beth

Hope Logan e il marito Liam Spencer restano all’oscuro di tutto per mesi e mesi. Considerato il lungo divario tra le puntate americane e quelle italiane di Beautiful, dovremo attendere circa otto mesi prima di rivedere la piccola Beth tra le braccia dei suoi veri genitori. Hope deve affrontare un lungo percorso di depressione prima di poter riabbracciare la sua bambina. Determinante nello scoprire la verità è Thomas Forrester, tornato in città col figlio Douglas dopo la morte improvvisa della madre Caroline.