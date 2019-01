Beautiful anticipazioni, Liam consiglia Steffy a stare con Bill: la stilista sconvolta

Anticipazioni Beautiful, Hope tenta di riconquistare Liam: lo Spencer allontana Steffy

Le anticipazioni di Beautiful annunciano una svolta inaspettata. Nel corso delle prossime puntate, Liam dà un consiglio sconvolgente a Steffy. Il giovane Spencer inizia a vivere momenti molto instabili, che lo portano addirittura a credere che sia stato lui a tentare di uccidere Bill. A stargli accanto in questo periodo è Hope, la quale è sicura che insieme possano ricominciare una nuova vita. Pertanto, la Logan chiede a Liam di divorziare con Steffy. Tra loro, nella stanza d’hotel, scatta un bel bacio. Proprio in quel momento giunge la figlia di Ridge, la quale non nota nulla e Hope decide di lasciare i due futuri genitori da soli. La giovane Forrester tenta, ancora una volta, di convincere il marito a tornare a casa. Steffy è convinta che sia necessario restare uniti, in quanto sta per nascere la loro bambina. Ma Liam è sicuro che questo non potrà mai accadere, ma è comunque sicuro che entrambi dovrebbero ricominciare una nuova vita.

Liam consiglia Steffy a vivere una nuova vita a fianco di Bill

Steffy chiede a Liam di ricominciare una nuova vita insieme. Il giovane Spencer è sicuro che ciò dovrebbe accadere, ma la moglie dovrebbe farlo proprio con Bill. Secondo Hope, la figlia di Ridge finirà per cedere al corteggiamento di suo suocero. Ora ne è convinto anche Liam, il quale consiglia Steffy ad andare avanti con suo padre. Ovviamente la Forrester resta sconvolta di fronte a questo consiglio e subito se la prende con Hope, la quale poco prima ha tentato di convincerlo a divorziare da lei. Infatti, Steffy chiede al marito di non ascoltare più le parole della Logan. Ancora una volta, la figlia di Ridge implora suo marito a non arrendersi. Ma inaspettatamente, Liam lascia libera la moglie di ricominciare proprio insieme a Bill.

Steffy sconvolta di fronte alle parole di Liam: nuovi scontri con Hope

Un consiglio inaspettato quello di Liam, che appare sempre più instabile. Il giovane Spencer ha sofferto molto per il tradimento del padre e di Steffy. Ora vorrebbe vedere i due vivere una storia d’amore. Ma la Forrester accetta questo consiglio? Dalle anticipazioni sappiamo che la figlia di Ridge non ha alcuna intenzione di ricominciare una nuova vita con Bill, anzi il suo unico desiderio è quello di tornare insieme a Liam. Per tale motivo, vi anticipiamo che assisteremo a scontri accesi tra Hope e Steffy.