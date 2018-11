Beautiful anticipazioni: Katie si innamora di Thorne, cosa farà Wyatt?

Anticipazioni Beautiful: Katie e Thorne diventano una coppia, anche Wyatt trova l’amore

Le anticipazioni di Beautiful annunciano il forte avvicinamento tra Katie e Thorne. Vi riveliamo che i due diventano una vera e proprio coppia all’interno della soap. Il Forrester non è riuscito a riconquistare il cuore di Brooke e ritrova la serenità tra le braccia di Katie. Anche quest’ultima non stava vivendo un periodo facile per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Infatti, abbiamo visto chiudersi la storia d’amore tra la piccola delle sorelle Logan e Wyatt. I due hanno deciso di lasciarsi e le loro strade si sono inevitabilmente divise. Ma quando il giovane Spencer aveva deciso di riprovarci con Katie, si è ritrovato ad assistere al bacio tra la sua ormai ex fidanzata e Thorne. Da ciò, Wyatt ha compreso che la loro storia è inevitabilmente giunta al capolinea. Sono tanti i telespettatori che avrebbero voluto vedere i due combattere per il loro amore. Eppure è bastato l’arrivo di Thorne per mettere già la parola fine. Ricordiamo, però, che a Los Angeles in pochi avrebbero accettato questa relazione vista la loro differenza d’età.

Katie ritrova la serenità a fianco a Thorne, Wyatt si getta tra le braccia di Sally

Katie può ora vivere con serenità il suo nuovo rapporto con Thorne. Entrambi iniziano a provare dei forti sentimenti, tanto che ufficializzano il loro amore di fronte a tutti i loro cari. Ma Wyatt che farà nel frattempo? Vi anticipiamo che il giovane Spencer non resta con le mani in mano. Infatti, vedremo il fratello di Liam avvicinarsi a un’altra donna, Sally Spectra. Già in passato, aveva mostrato un certo interesse nei confronti della bella rossa. Ora Wyatt si getta completamente tra le sue braccia. Entrambi iniziano a provare dei sentimenti importanti, tanto che anche loro formano una coppia molto solida.

Katie sposa Thorne, Wyatt vive la sua storia d’amore con Sally

Wyatt resta male di fronte all’avvicinamento improvvisa tra Katie e Thorne, ma deve farsene una ragione. I due arrivano addirittura a consolidare il loro amore di fronte a Dio, convolando a nozze. Dall’altra parte il giovane Spencer inizia a vivere una storia d’amore con Sally, tra passione e sentimenti molto forti. Non ci resta che attendere per scoprire come proseguiranno queste due relazioni. Ormai siamo abituati ai colpi di scena che possono accadere all’interno delle coppie!