Beautiful anticipazioni italiane maggio 2022: 3 cose che vedremo

Tutto quello che accade nelle puntate che andranno in onda in questo mese: rotture e proposte di matrimonio

Cosa accade nelle puntate italiane di Beautiful in onda nel mese di maggio 2022? Continua a essere al centro dell’attenzione la gravidanza di Steffy, che da poco ha scoperto che il figlio che attende è di Liam. Ma questa non è la realtà. Infatti, si scopre che il risultato del test di paternità è stato falsificato. Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 vedrà Zoe pronta a tutto pur di recuperare la sua relazione con Carter, senza ottenere grandi risultati. Sempre nel mese di maggio 2022, ci sono delle novità per Florence e le sorelle Logan.

Steffy incinta: fuori la verità sul test di paternità

Thomas ha un confronto con Vinny, in quanto ha ormai compreso che dietro al risultato del test di paternità c’è qualcosa che non va. Tenendo conto del fatto che il suo amico lavora nel laboratorio analisi dell’ospedale, non può non farsi delle domande. Anche perché Vinny lo sta spronando a farsi avanti con Hope ora che è in crisi con Liam per via della gravidanza di Steffy. Ed ecco che Thomas e Finn danno vita a una scazzottata nel laboratorio dell’ospedale, dove finalmente arriva la verità.

Vinny ammette di aver manomesso il test di paternità di Steffy e di aver fatto passare Liam come il padre del bambino. A questo punto, Thomas non perde tempo e si precipita da Hope per darle la notizia. Invece, Finn scopre che Steffy sta per partire in gran segreto per Parigi per risparmiargli il peso di guardare lei e Liam crescere un altro bambino insieme. Evita che la stilista parta, si inginocchia e le fa la sua proposta di matrimonio! Nel frattempo, Hope confessa a Liam ciò che le ha appena detto Thomas.

Sebbene ora la verità sia uscita fuori, la giovane Logan vuole essere certa che suo marito non abbia detto a Steffy che la ama quando ha trascorso la notte con lei. E per lo Spencer la situazione si mette male. Tutti vengono a sapere il vero risultato del test di paternità, anche la stessa Forrester, che finalmente può ritrovare la serenità con Finn. Ridge, invece, reagisce molto male, tanto che chiama il tenente Baker, il quale prende Vinny in custodia. Steffy accetta così di sposare Finn, ma prima deve fare un’altra cosa: rimuovere il ritratto che ha con Liam dal muro di casa sua.

Anticipazioni Beautiful puntate italiane: le Logan accolgono Florence

Finalmente per Florence è il momento di far parte della famiglia Logan. Va precisato che, mesi fa, si è scoperto che la fidanzata di Wyatt è la figlia di Storm, il defunto fratello di Katie, Donna e Brooke. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che tutte e tre decidono di provare a perdonare Flo e a integrarla nella loro famiglia. Non solo, convincono Ridge ad assumerla nel reparto PR della Forrester Creations. A sfruttare questa situazione è Bill, il quale cerca di portare Katie ad accettare di tornare a formare una famiglia con lui e il piccolo Will.

Carter chiude con Zoe, Paris e Zende vanno avanti

Zoe tenta in tutti i modi di convincere Carter a rimettere in piedi la loro relazione. Indossa un vestito sexy e si reca nel suo loft. Nel frattempo, Zende appare sempre più interessato a Paris, tanto che la invita a trascorrere una serata romantica da soli nella villa Forrester. Carter decide, però, di rompere definitivamente con Zoe, la quale si scaglia contro sua sorella, accusandola di averle rovinato la vita. Non solo, le ordina di lasciare la città.