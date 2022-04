Beautiful anticipazioni italiane: 3 cose che vedremo ad aprile 2022

Cosa accade nelle puntate italiane di Beautiful in onda ad aprile 2022? Nuovi colpi di scena per i protagonisti di Los Angeles. Da una parte, il pubblico di Canale 5 continuerà ad assistere alle vicende legate ai giovani Liam, Hope, Steffy e Finn. Continua, infatti, a tenere banco il problema legato al test di paternità che la giovane Forrester deve eseguire per scoprire chi è il padre del bambino che aspetta. Nel frattempo, alla Forrester Creations ci sono altri problemi d’amore da risolvere!

Anticipazioni Beautiful: arriva il test di paternità fatto da Steffy

Separatamente le coppie Ridge-Brooke, Liam-Hope e Finn-Steffy tentano di analizzare cosa potrebbe accadere quando arriverà il risultato del test di paternità. In particolare, pensano a quale sarà l’impatto sulle loro famiglie e relazioni. Ed ecco che arriva finalmente la tanto attesa notizia. Ebbene, il risultato del test indica Liam come il padre del secondo figlio che aspetta Steffy. Chiaramente, Hope e Finn sono devastati e non sanno come andare avanti nelle loro rispettive relazioni.

Tutti e quattro si confrontano con la realtà. Ma attenzione perché non è tutto come sembra. L’unico a insospettirsi di questo risultato è Thomas! Quest’ultimo inizia a pensare che il suo amico Vinny Walker abbia manipolato il test. Pertanto, si mette in contatto con lui per sapere se, appunto, ha davvero alterato il risyltato.

Zoe tra Zende e Carter combina un bel macello

Nelle puntate di Beautiful in onda ad aprilre 2022, Zoe ne combina di tutti i colori. Innanzitutto, si ritrova ancora a confrontarsi con sua sorella Paris riguardo alle sue intenzioni con Zende. La giovane Buckingham è fermamente convinta che, una volta trascorso la notte insieme al Forrester, avrà modo di capire con chi vuole condividere il suo futuro. Ridge scopre tutto e critica apertamente entrambi per aver mancato di rispetto a Carter.

Nel frattempo, Zoe si precipita a fissare una data per il matrimonio con l’avvocato, mentre Zende capisce di voler stare insieme a Paris. Purtroppo le cose vanno di male in peggio. Carter viene a conoscenza di quanto accaduto alle sue spalle e affronta sia Zende che Zoe. Non solo, cerca anche delle risposte oneste da parte di Paris.

Zoe è devastata per la situazione che si è creata, tanto che implora Ridge di aiutarla a convincere Carter a darle un’altra possibilità.

Bill continua a cercare una reunion con Katie

Bill non si arrende e cerca di riconquistare Katie. Intanto, convince sia Donna che Brooke del fatto che, questa volta, è davvero sincero con la loro sorella. Pertanto, le due Logan decidono di parlare con lei in suo favore, esortandola a lasciarlo rientrare nella sua vita.