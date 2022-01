Beautiful anticipazioni italiane: 3 cose che vedremo a febbraio 2022

Cosa accade a Los Angeles nelle puntate di Beautiful in onda a febbraio 2022? Le anticipazioni fanno sapere che il pubblico di Canale 5 assisterà al ritorno di fiamma tra Eric e Quinn. Invece, Thomas si ritrova ad affrontare l’importante intervento chirurgico, mentre Liam è sopraffatto dai sensi di colpa dopo aver tradito Hope con Steffy.

Eric perdona Quinn: lei chiede scusa a Shauna

Shauna tenta di convincere Eric a perdonare Quinn per il subdolo piano che avevano messo in atto per allontanare Ridge e Brooke. La designer di gioielli ascolta di nascosto la conversazione e capisce che la sua amica ha sempre cercato di aiutarla. Il suo scopo non era quello di ‘rubarle’ il marito, ma semplicemente ha cercato di perorare il suo caso.

Ed ecco che finalmente Eric chiede a Quinn di tornare a vivere nella villa Forrester. La Fuller decide prima di scusarsi con Shauna per averla accusata. Ma per Natale Brooke decide di appendere in casa Forrester il ritratto di Stephanie.

Beautiful anticipazioni: Thomas in sala operatoria

Ridge e Steffy sono preoccupati per Thomas. Cercano delle risposte da Finn, il quale invita entrambi a mantenere la calma. Devono eseguire un intervento chirurgico al cervello per salvare il giovane stilista. Lo scopo è quello di eliminare l’emorragia e, chiaramente, padre e sorella non possono non essere preoccupati per come andrà a finire. Le anticipazioni rivelano che l’operazione chirurgica viene eseguita e i suoi cari attendono che si risvegli. In particolare, Ridge è preoccupato per il suo recupero.

Liam e i sensi di colpa, Steffy fa finta di niente

Liam ha appena scoperto che Hope non ha mai baciato Thomas. La verità è che lo stilista ha un’emorragia al cervello che l’ha portato ad avere delle pesanti allucinazioni, al punto che immaginava che il manichino fosse realmente la Logan. Ora per lo Spencer inizia un duro periodo, in quanto si sente tremendamente in colpa: Hope non l’ha tradito, ma lui sì.

Pertanto, il pubblico di Canale 5 lo vedrà sopraffatto dal senso di colpa per essersi lasciato andare alla passione con Steffy quella notte. Quest’ultima esorta il padre di sua figlia a mantenere segreto ciò che è accaduto tra loro. Ed ecco che Thomas si risveglia e ammette di essere mortificato con se stesso per aver baciato il manichino e creduto che fosse vero.

Durante una conversazione con Hope e Ridge confessa i suoi reali sentimenti. Amava la Logan, ma vuole rispettare il suo matrimonio. Nel frattempo, Steffy ribadisce a Liam che, sebbene non si sia pentita, dovranno dimenticare quella notte di passione.

Nelle puntate italiane in onda a febbraio 2022, in camera da letto, la giovane Forrester mostra tutto il suo apprezzamento per Finn. Invece, Liam si riconcilia con Hope, ma continua a tormentarsi per la sua infedeltà.

Zoe tenta di tenere lontana Paris, ma non riesce nell’intento

Paris nota quanto siano in sintonia Zende e Zoe. Quest’ultima, in realtà, non avrebbe voluto vedere sua sorella girare per gli uffici della Forrester Creations e le chiede di stare fuori sia dalla sua vita personale che da quella professionale. All’insaputa di Zoe, Carter propone a Ridge di assumere Paris nella sua azienda.

Non solo, la più giovane delle sorelle Buckingham si presenta alla festa di Natale dei Forrester. La sua presenza infastidisce non poco Zoe, che decide di affrontarla. A questo punto, Paris le spiega che è stato Zende a invitarla.