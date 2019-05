Beautiful anticipazioni, il sogno di Thorne: arriva la dolce proposta a Katie

Anticipazioni Beautiful: Thorne chiede a Katie di diventare sua moglie

Durante le prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, assisteremo alla proposta di matrimonio di Thorne. Il fratello di Ridge chiede alla dolce Katie di diventare sua moglie. Ormai da tempo, il Forrester si mostra particolarmente interessato a costruire una famiglia insieme alla madre di Will. Il suo ritorno a Los Angeles sembrava essere arrivato per creare problemi tra Brooke e Ridge, ma ecco che i telespettatori hanno assistito a una svolta inaspettata. Infatti, Thorne e Katie, piano piano, si sono profondamente legati. Il legame diventa talmente forte che il Forrester è riuscito a convincere la dolce Logan a togliere la custodia di Will a Bill. Quest’ultima si ritrova a vivere una situazione davvero dolorosa, causata dalla sua assenza nei confronti del bambino negli ultimi tempi. Lo Spencer vuole rimediare, ma ormai sembra troppo tardi. Infatti, Katie appare fortemente convinta della causa che vuole mandare avanti insieme a Thorne, sicura di voler dare una famiglia serena al suo bambino.

Thorne sicuro di voler formare una famiglia con Katie e Will: la dichiarazione d’amore

L’unica persona che sostiene Bill nella lotta per la custodia di Will è Brooke. Dall’altra parte, però, Ridge vede questa come un’occasione per vendicarsi finalmente del suo grande rivale. In tutti i modi la madre di Hope cerca di convincere la sorella a fare un passo indietro e a non commettere un errore di cui potrebbe pentirsi. Intanto, Katie rimane della sua opinione e riferisce a Thorne di voler continuare con la loro causa. Il figlio di Eric è sicuro che di fronte a loro c’è un futuro grandioso, insieme alla Logan e Will. Ed ecco che il Forrester annuncia alla sua amata che si presenteranno in tribunale, per combattere contro Bill, come un’unica forza.

Thorne fa la sua proposta di matrimonio a Katie: lei accetta

Una vera e propria dichiarazione d’amore quella che Thorne fa a Katie. Subito dopo, il Forrester si inginocchia e fa alla Logan una vera e propria proposta di matrimonio. Il figlio di Eric è sicuro di ciò che vuole per il suo futuro e questa volta non vuole lasciarsi sfuggire questa grande opportunità. Secondo le anticipazioni, Katie accetta di sposare Thorne!