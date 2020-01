Beautiful anticipazioni: Hope riabbraccia la figlia, ma non è come sembra

Beautiful anticipazioni: Hope a casa di Steffy ritrova la figlia Beth

Hope Logan sta per ritrovare la figlia Beth a Beautiful. Ma non è come sembra: la giovane non sa che la bambina che ha in braccio è davvero la figlia che ha avuto dal marito Liam Spencer. Nelle attuali puntate italiane la neonata è finita a casa di Steffy per colpa di Reese che l’ha venduta a Taylor spacciandola per la primogenita dell’amica Florence. Dopo aver praticamente comprato la piccola con un’ingente somma di denaro, Steffy fa conoscere la bambina -alla quale ha dato il nome di Phoebe – a Liam. Steffy chiede all’ex marito di fare da padre anche alla nuova arrivata e successivamente invita Hope a conoscere Phoebe. E così Hope ha davanti inaspettatamente la sua erede, con la quale instaura subito un certo feeling.

Beautiful: Hope ritrova la figlia Beth ma non la riconosce subito

Appena ha tra le braccia Phoebe, Hope instaura una certa sintonia con la figlia di Steffy. La Logan non sa il motivo ma si sente molto legata a quella bambina e ne parla subito con il marito Liam. Secondo il giovane Spencer è normale provare certi sentimenti dopo la tragedia che li ha colpiti. E così per un po’ di tempo Phobe/Beth resta a casa di Steffy, felice di aver regalato una sorellina a Kelly. La situazione non piace a Brooke e Ridge, preoccupati per lo stato mentale di Hope. Che nel frattempo torna a lavorare alla Forrester Creations ma è distratta da quello che è successo sull’isola di Catalina e dal feeling che si è instaurato subito con Phoebe.

Quando Hope e Liam scoprono la verità sulla figlia Beth

Hope Logan e il marito Liam Spencer restano all’oscuro di tutto per mesi e mesi. Considerato il lungo divario tra le puntate americane e quelle italiane di Beautiful, dovremo attendere circa otto mesi prima di rivedere la piccola Beth tra le braccia dei suoi veri genitori. Hope deve affrontare un lungo percorso di depressione prima di poter riabbracciare la sua bambina. Determinante nello scoprire la verità è Thomas Forrester, tornato in città col figlio Douglas dopo la morte improvvisa della madre Caroline.