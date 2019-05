Beautiful anticipazioni, Hope ha dei malori: il gesto di Steffy sorprende

Anticipazioni Beautiful, Hope ha dei problemi con la gravidanza: Steffy preoccupata

Durante le prossime puntate italiane di Beautiful, Hope inizia ad avere dei problemi con la gravidanza. La giovane Logan improvvisamente avverte degli strani dolori all’addome, mentre Liam si trova con Steffy. Lo Spencer va a trovare la sua ex moglie e sua figlia Kelly ed ecco che riceve una chiamata inaspettata da parte di Hope. Quest’ultima lo informa su quanto sta accadendo e si reca subito in ospedale dal dottor Phillips. Ovviamente Liam corre dalla Logan, la quale appare molto preoccupata. A questo punto, il medico inizia a effettuare l’ecografia, durante la quale non si sente il battito del bambino. Momenti di terrore per la coppia, che teme di aver perso il loro bambino. Nel frattempo, Steffy alla Forrester Creations mostra a tutti la sua preoccupazione al riguardo. La figlia di Ridge sorprende non poco Brooke, che ammira il suo atteggiamento. La Logan rivela poi al marito di essere rimasta sorpresa dalla preoccupazione di Steffy nei confronti di Hope.

Hope e Liam in panico: la Logan inizia ad avere dei malori

Liam e Hope temono di aver perso il loro bambino, durante la visita con il dottor Phillips. Ed ecco che improvvisamente si sentono nuovamente i battiti del cuore del piccolo. La coppia può, dunque, tirare un sospiro di sollievo, felice che la gravidanza sta procedendo. Nonostante ciò, il medico consiglia alla Logan di stare a riposo, poiché rischia di avere dei problemi futuri. Pertanto, Hope deve ora godersi un po’ di relax, senza fare troppi sforzi. Nel frattempo, Steffy continua a mostrarsi un’amica per la sua più grande rivale. Infatti, la giovane Forrester dà tutto il suo appoggio, in questo difficile momento. Le due si lasciano andare a un forte abbraccio di fronte a un Liam sorpreso.

Steffy vicina a Hope durante questo momento difficile: Brooke sorpresa

Brooke e Liam sono sorpresi di fronte all’atteggiamento di Steffy. Ma ricordiamo che proprio la figlia di Ridge ha consigliato il suo ex marito di convolare a nozze con Hope. Dunque, nonostante quanto accaduto, la giovane Forrester è consapevole del fatto che Liam e Hope siano una coppia. Brooke, subito dopo, rivela a Ridge di essere fiera delle loro figlie.