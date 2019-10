Beautiful anticipazioni, Hope è grave: Liam chiede aiuto a Bill

Anticipazioni Beautiful, Hope entra in travaglio troppo presto: Liam non riesce a raggiungerla

Brutte notizie per Hope, che nelle prossime puntate italiane di Beautiful entra in travaglio prima del previsto. La cosa peggiore è che la Logan si ritrova sola quando scopre di essere pronta a dare alla luce la sua bambina. Le anticipazioni rivelano che la figlia di Brooke si ritrova a Catalina Island quando improvvisamente si sente male. Hope organizza una piccola luna di miele per trascorrere del tempo sola con Liam e godersi con lui un po’ di relax. Il giovane Spencer, però, non riesce a prendere l’elicottero in tempo, poiché Kelly sta male ed è costretto a raggiungere subito Steffy dal pediatra. Qui fortunatamente riceve buone notizie, mentre Hope ormai ha già raggiunto Catalina Island. La Logan attende l’arrivo di Liam in hotel, quando inaspettatamente inizia ad avvertire dei forti dolori. Non solo, la figlia di Brooke rompe le acque e chiama immediatamente suo marito. Quest’ultimo, però, arrivato in aeroporto non riesce a prendere l’elicottero, a causa del brutto tempo.

Hope in ospedale perde i sensi: Liam costretto a chiedere aiuto a suo padre Bill

Hope corre in ospedale e scopre di essere già entrata in travaglio. La giovane Logan, però, è consapevole del fatto che è ancora è troppo presto. Infatti, era sicura che mancasse ancora tempo prima del parto. E invece, la figlia di Brooke è già pronta a mettere alla luce la sua bambina. Purtroppo le sue condizioni appaiono subito gravi e a prendersi cura di lei ci pensa il dottor Reese, padre di Zoe. Il medico, però, sembra abbastanza distratto, sebbene continui a sostenere di essere concentrato su Hope. L’uomo esorta la Logan a spingere, ma all’improvviso la pressione di quest’ultima scende, facendole perdere i sensi. Nel frattempo, Liam è fortemente preoccupato per quanto potrebbe accadere e così chiede aiuto a Bill.

Liam chiede aiuto a Bill, che dà subito al figlio tutto il suo supporto.

Dopo le divergenze passate, Liam si ritrova a dover chiedere aiuto proprio a Bill. Quest’ultimo manda immediatamente il suo pilota in aeroporto, per permettere al figlio di raggiungere Catalina Island con il suo elicottero. Intanto, Brooke è preoccupata per Hope e non appena viene a sapere che Liam è riuscito a partire tira un sospiro di sollievo. Purtroppo nessuno sa ancora che questo è solo l’inizio del dramma di Hope!