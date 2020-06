Beautiful anticipazioni, Hope figlia: Xander scopre la verità, la decisione

Un’altra persona ha scoperto a Beautiful che la figlia di Hope e Liam non è morta. Sempre più stanco dello strano comportamento della fidanzata Zoe, Xander – cugino di Maya Avant – ha chiesto spiegazioni alla ragazza. Ed è così venuta a galla la verità: Beth è stata “rapita” dal dottor Reese, padre di Zoe, che per sanare alcuni debiti di gioco l’ha venduta a Steffy, del tutto ignara della vera identità della piccola. Ad aiutare il medico nel suo piano Flo, che si è finta madre biologica della neonata prima di scoprire che nelle sue vene scorre sangue Logan (è la figlia di Storm, il defunto fratello di Brooke, Donna e Katie, e quindi cugina di Hope). Xander è inorridito da tutta la faccenda ed è sconvolto dal terribile segreto che Zoe deve mantenere per evitare che il padre finisca in carcere insieme a Flo. Il giovane è pronto a correre da Hope e rivelare la verità ma per il bene della fidanzata cambia idea. Nonostante i mille dubbi, Xander decide di non rovinare la vita alla famiglia Buckhingham e mantiene il segreto. Ma si sa che a Beautiful i segreti hanno vita breve e presto Hope viene a scoprire tutto…

Beautiful anticipazioni, la figlia di Hope e Liam non è morta: Xander copre Zoe

Una volta appresa la realtà dei fatti da Zoe, Xander ha un confronto con Flo Fulton a Beautiful. A detta del ragazzo Liam e Hope devono sapere la verità, soprattutto ora che stanno per divorziare. Hope ha infatti scelto di farsi da parte dopo la morte di Beth per far sì che Spencer possa tornare da Steffy e dalle sue bambine, Kelly e Phoebe. Xander prova in tutti i modi a dissuadere Flo e Zoe ma le due sono irremovibili. Del resto hanno stretto un patto: Liam e Hope non dovranno mai sapere quello che è accaduto sull’isola di Catalina. Per caso Thomas ascolta una conversazione tra i tre e scopre anche lui la verità sulla piccola Beth. Lo stilista ha poi un faccia a faccia prima con Xander (invita il ragazzo a farsi da parte e a non immischiarsi in questa delicata questione) e con poi Flo (assicura che il suo segreto resterà tale).

Thomas scopre la verità su Beth ma resta in silenzio per conquistare Hope

Thomas Forrester è determinato a conquistare Hope Logan e sa bene che rivelare il segreto di Beth significa riunire la Logan e Liam. Il figlio di Ridge e Taylor resta così in silenzio e riesce addirittura a sposare Hope. Xander, dal canto suo, decide di tornare in Inghilterra per tirarsi fuori da questo incredibile pasticcio. Hope scopre che la figlia è viva solo in un secondo momento (entro la fine dell’estate nelle puntate italiane) grazie a Liam che comincia ad indagare su Flo e al piccolo Douglas.