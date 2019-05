Beautiful anticipazioni: guai per Bill, Thorne lo allontana dal figlio Will

Anticipazioni Beautiful, nuovi problemi per Bill: lo Spencer vuole recuperare il tempo perduta con Will

Nuovi guai per Bill, secondo le ultime anticipazioni di Beautiful. Sembra proprio che il capo della Spencer Publications debba ora affrontare un vero e proprio rifiuto da parte del figlio Will. Nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, Bill decide di riprendere in mano la sua vita, dopo quanto accaduto con Liam e Steffy. L’uomo ha intenzione di essere più presente nella vita di Will, che ha trascurato negli ultimi tempi. Mentre rivela a Katie di voler trascorrere più tempo con il bambino, ecco che scopre che l’ex moglie sta frequentando un uomo, uno dei sei più grandi nemici. Stiamo parlando di Thorne. Proprio quando i due vogliono trascorrere un po’ di intimità, ecco che Bill decide di passare una serata divertente con il piccolo. Quest’ultimo, però, delude le aspettative, visto che non vede l’ora di tornare a casa da sua madre. Il bambino, più volte, dichiara di voler stare con Katie, la quale intanto sta trascorrendo una serata di passione con Thorne.

Bill cerca di riconquistare suo figlio Will: il bambino però non reagisce bene

Mentre Katie riesce finalmente a trascorrere del tempo sola con Thorne, Bill fa fatica a tenere il piccolo Will impegnato. Il bambino non ha alcuna intenzione di mostrare al padre come solitamente gioca con le macchinine e con i videogames. Infatti, il piccolo grida più volte: “Voglio tornare da mamma”. A questo punto, Bill si ritrova in serie difficoltà, tanto che è costretto a chiamare Katie. Quest’ultima chiede all’ex marito di cercare una soluzione al problema e di rassicurare il bambino, affermando che il mattino dopo sarebbero tornato a casa sua. Ma non c’è nulla che Bill possa fare per tenere impegnato Will. Questo comportamento del bambino porta Thorne a iniziare una vera e propria guerra contro lo Spencer.

Bill deluso dalla reazione di Will: da qui inizia una guerra con Katie e Thorne

Il capo della Spencer Publications interrompe, così, il momento di passione tra Katie e Thorne. Bill torna, infatti, a casa della Logan per assecondare il desiderio del bambino, che vorrebbe stare insieme alla madre. La sorella di Brooke resta molto male di fronte a questa situazione. Katie consiglia a Bill di dare tutto sé stesso a Will. Lo Spencer prende molto male quanto sta accadendo, tanto che non riesce a trattenere le lacrime. Vi anticipiamo che, da questo momento, il padre di Liam e Wyatt deve affrontare una causa in tribunale per Will. A convinvere Katie ad allontanare il piccolo da Bill è proprio Thorne!