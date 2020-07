Un’altra tragica morte a Beautiful. Dopo Caroline Spencer è Emma Barber a perdere la vita. La nipote di Justin nonché stagista di Hope cade in un burrone proprio mentre sta per rivelare alla Logan la verità sulla piccola Beth. Emma ha scoperto tutto per caso, origliando una conversazione tra Zoe e Xander alla Forrester Creations. Xander non riesce a mantenere questo terribile segreto e quotidianamente si confronta con la fidanzata: proprio l’ultimo confronto viene origliato da Emma che, immediatamente, intuisce la vera identità di Phoebe, la neonata recentemente adottata da Steffy. La bambina non è figlia biologica di Flo Fulton bensì di Hope. Emma ha prima un’accesa discussione con Zoe e Xander e poi un’altra con Thomas. Lo stilista è determinato a sposare Hope e vuole tenere lontana l’erede di Brooke dal suo ormai ex marito Liam Spencer. Thomas prova a dissuadere Emma dal dire la verità a Hope, certo che la collega è più felice insieme a lui e Douglas. Ma Emma è irremovibile e corre a spifferare il segreto alla Logan…

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Emma corre da Hope, poi l’incidente

Mentre Emma sta correndo da Hope viene tallonata da Thomas e l’auto della ragazza finisce in un burrone. Emma perde così tragicamente la vita. Tutto appare come un tragico incidente e per questo Forrester non finisce in carcere. La scomparsa di Emma, però, segna per sempre Xander, che con la stagista ha avuto una breve liaison tempo fa. Il cugino di Maya comincia a cercare prove per incastrare Thomas ma quando ne raccoglie a sufficienza decide di tornare a Londra e uscire fuori da questa losca faccenda. Intanto la morte di Emma segna profondamente zio Justin ma pure Eric, Quinn e Hope che hanno lavorato a stretto contatto con la Barber. La polizia scopre che Emma stava inviando un messaggio a Hope prima di morire e questo particolare turba parecchio la Logan. A distrarla ci pensa Thomas, più che mai determinato a conquistare la sorellastra.

L’attrice Nia Sioux ha fatto parte del cast di Beautiful per circa un anno

Nia Sioux, l’attrice che ha prestato il volto a Emma Barber, ha fatto parte del cast di Beautiful per circa un anno. Classe 2001, è molto nota negli Stati Uniti per il suo lavoro di ballerina. La tragica uscita di scena di Emma è stata fortemente voluta dagli sceneggiatori della soap opera, che hanno così voluto regalare un tocco di dramma in più all’intera situazione dello scambio delle culle.