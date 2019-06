Beautiful anticipazioni: duro scontro fisico tra Ridge e Bill

Anticipazioni Beautiful, Ridge e Bill si scontrano: il Forrester non perdona al rivale il bacio dato a Brooke

Scontro fisico tra Ridge e Bill nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5. I due rivali continuano a lottare tra loro e, ancora una volta, si accende lo scontro per Brooke. Scendendo nel dettaglio, il tutto accade dopo la fine del processo riguardante la custodia esclusiva di Will. La causa viene vinta da Katie, ma grazie al complotto che mette su Ridge con il giudice McMullen. Brooke viene, però, a conoscenza della realtà e decide di rivelare alla sorella quanto accaduto. Pertanto, la più piccola delle sorelle Logan prende la saggia decisione di dare a Bill un’altra possibilità con Will. Nel frattempo, il capo della Spencer Publications mostra tutta la sua felicità per aver ricevuto il sostegno di Brooke per tutta la durata del processo. Non appena si ritrova di fronte alla Logan non può fare a meno di ringraziarla e di darle un bacio. Ad assistere alla scena c’è Steffy, che corre a rivelare quanto visto a Ridge. Intanto, però, la giovane non vede che Brooke allontana subito Bill, facendogli presente di essere una donna sposata.

Beautiful, Ridge e Thorne minacciano Bill: lo Spencer non si lascia intimorire

Ridge non prende affatto bene quanto accaduto tra Brooke e Bill. Dopo aver perdonato la moglie, consapevole che sia stato un passo falso commesso da Bill, va ad affrontare quest’ultimo. I due rivali si scontrano in modo abbastanza animato di fronte a Thorne. I due fratelli Forrester consigliano lo Spencer a non avvicinarsi più a Brooke. Ma Bill non si lascia intimorire e risponde con delle dure minacce. Thorne, a questo punto, gli chiede di stare lontano dalla Logan, altrimenti farà in modo che non veda più suo figlio Will.

Ridge e Bill si lasciano andare a un duro scontro fisico

Bill non è di certo il tipo che si lascia intimorire, soprattutto dai Forrester. Da qui nasce uno scontro molto acceso tra lui e Ridge, il quale gli fa notare che ormai è rimasto solo. Nessuno tra i suoi figli sembra volerlo al loro fianco e queste parole non possono non colpire Bill nel profondo. Ed ecco che i due si lasciano andare a uno scontro fisico molto acceso, che si conclude in modo inaspettato!