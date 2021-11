Beautiful anticipazioni dicembre 2021 puntate italiane: cosa succede

Cosa accade nella trama di Beautiful durante il mese di dicembre 2021? Innanzitutto, le anticipazioni americane annunciano una new entry, ovvero Paris Buckingham. Quest’ultima si inserisce piano piano nella trama della soap opera, fino ad arrivare al centro della scena. Intanto, Quinn tenta di trovare una soluzione per tornare a fianco di Eric. Invece, Thomas continua ad avere dei problemi con la sua instabilità mentale e Liam è l’unico a rendersene conto.

Quinn ancora lontana da Eric, Wyatt scopre di Shauna

Florence invita Quinn a vivere nella casa sulla spiaggia. La Fuller accetta, ma vuole ancora fare ulteriori tentativi per convincere Eric a evitare il divorzio. Ed ecco che quando si presenta in casa Forrester, Shauna scende dalle scale. Questo lascia la designer di gioielli senza parole. Quinn ordina alla sua amica di lasciare la sua casa. Ma la Fultun cerca di giustificare la sua presenza: il suo scopo è quello di riunire lei ed Eric. Quest’ultimo si rifiuta di lasciare che Shauna vada via.

A questo punto, tenta di fare qualcosa anche Wyatt, il quale intercede per risolvere i problemi coniugali di sua madre. Il ragazzo resta sorpreso quando scopre che Shauna vive ancora nella villa Forrester.

Thomas e il manichino, Liam ha forti sospetti

Thomas mostra ancora la sua forte instabilità mentale. Mentre parla con Finn, gli fa credere che Hope lo vuole ancora. Il medico si reca da Steffy per darle la notizia, ma il giovane Forrester ammette che c’è stato un fraintendimento. Infatti, Hope non gli ha mai detto di voler stare con lui. Il figlio di Ridge continua ad avere delle conversazioni con il manichino. Lui stesso è sconcertato da ciò che sta accadendo e tenta di mantenere il controllo sulla realtà.

Liam scopre che Thomas tiene nel suo appartamento il manichino di Hope e non crede che lo stia tenendo per lavoro. Quando lo Spencer va via, il Forrester riceve un ordine dal manichino: uccidere Liam. Steffy e Hope, nel frattempo, trovano delle giustificazioni su quanto sta accadendo a Thomas. La giovane Logan sceglie di lasciargli il manichino come ispirazione, mentre suo marito insiste sul fatto che potrebbe ancora essere ossessionato da lei.

Nonostante ciò, la figlia di Brooke chiede a Liam di concedere a Thomas il beneficio del dubbio per il bene di Douglas. Intanto, le anticipazioni di Beautiful del mese di dicembre 2021 rivelano che Finn e Steffy consigliano allo Spencer di concentrarsi di più sulla sua famiglia e su Hope, lasciando perdere Thomas.

Arriva Paris Buckingham, Zoe riceve la proposta di matrimonio

Arriva a Los Angeles Paris Buckingham, la sorella di Zoe. Il pubblico di Canale 5 farà così la sua conoscenza e noterà subito che c’è qualcosa tra lei e Zende. La situazione per Zoe si complica: Carter le fa la sua proposta di matrimonio. La ragazza non sa cosa fare e Zende cerca di farla riflettere prima di accettare. Ebbene le anticipazioni annunciano che la Buckingham accetta.