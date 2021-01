Beautiful anticipazioni: cosa succede dopo il bacio tra Thomas e Zoe

Ennesimo colpo di scena nella soap opera. Il figlio di Ridge ha in serbo tanti nuovi modi per poter portare Hope dalla sua parte e la Logan fa un grossissimo errore

A breve nelle prossime puntate di Beautiful ennesimo dramma per la nota famiglia Forrester. I contrasti tra Thomas e Steffy si stanno pian piano affievolendo. Nonostante il grossissimo errore del fratello che le ha nascosto la verità su Beth, la figlia di Ridge cerca in tutti i modi convincere il rampollo di casa Forrester a non cedere la custodia di Douglas a Hope.

Allo stesso modo anche Zoe cerca di riportare Thomas con i piedi per terra. Lui prova ancora dei sentimenti per Hope ed è ossessionato da lei. Convinto più che mai a riconquistarla, è deciso a fare di tutto per poter avere una vita insieme a lei. A quel punto Zoe prova con un bacio a far desistere il figlio di Ridge dal suo intento. Il rampollo ha anche promesso di farle riavere un nuovo posto di lavoro alla casa di moda, tuttavia è completamente centrato sulla figlia di Brooke. Tuttavia, il tentativo di Zoe però non va a buon fine, dunque decide di mollare la presa.

Thomas cerca con una proposta indecente di convincere Hope a creare una nuova famiglia con lui. La ragazza trama alle spalle del figlio di Ridge per provare con l’inganno ad avere la custodia di Douglas ma Liam è all’oscuro di tutto. Ha però chiaro il fatto che togliere a Thomas suo figlio non è la cosa più giusta da fare. Per questo motivo esprime le sue perplessità al padre, che è d’accordo con lui. A quel punto Bill gli propone di tornare a lavorare con lui alla Spencer come un tempo.

Nel frattempo Thomas e Hope si incontrano ancora una volta ma la situazione degenera. Il figlio di Ridge mette le mani addosso alla ragazza, la strattona e il finale non è dei migliori. Infatti, Thomas cade accidentalmente da una ringhiera e precipita in una vasca. Quest’ultima però contiene detergente acido per scopi di pulizia delle lavatrici industriali. A questo punto Hope si fa prendere dal panico e pensa che Thomas sia morto, prova a cercare il corpo del rampollo di casa Forrester ma non lo trova.