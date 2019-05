Beautiful anticipazioni americane: una coppia storica pronta al matrimonio

Anticipazioni americane Beautiful: Bill chiede a Katie di sposarlo, ma lei è indecisa

Una coppia storica, stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful, è pronta a convolare a nozze. Stiamo parlando di Bill e Katie, i quali ritrovano la serenità dopo anni di dolori. Infatti, ricordiamo che i due hanno lottato spesso per il loro amore. A soffrire è stata in particolare la Logan, che ha visto proprio sua sorella Brooke convolare a nozze con Bill. Ma ora il triste passato sembra essere solo un lontano ricordo, visto che tra loro è tornata la serenità. È proprio lo Spencer a chiedere alla madre di suo figlio Will di tornare a essere una vera famiglia. Inizialmente, però, Katie non accetta essere nuovamente sua moglie. Il motivo? La Logan non riesce più a fidarsi del suo ex marito, poiché teme di tornare a soffrire come già accaduto in passato. Brooke le consiglia di riprovare a vivere il suo grande amore e le promette che lei non rovinerà mai più la loro serenità. Katie è ancora incerta e decide di provare la fedeltà di Bill attraverso un piano.

Katie mette in atto un piano per provare la fedeltà di Bill: Shauna decide di aiutarla

Bill è pronto a tornare insieme a Katie, ma quest’ultima teme di soffrire per l’ennesima volta. Pertanto, prima di prendere una decisione definitiva, chiede a un’altra donna di provare a sedurre il suo ex marito. Scendendo nel dettaglio, la Logan chiede a Shauna, la madre di Florence, di provare la fedeltà dello Spencer. Facciamo presente che Shauna è un’ex fiamma di Bill. I due hanno avuto una brevissima relazione in passato. La donna accetta di aiutare Katie e si presenta così a casa dello Spencer. Nella stanza da letto di quest’ultimo, inizia a mostrare tutto il suo fascino. Shauna bacia addirittura Bill, il quale però la respinge subito.

Bill riesce a sorprendere Katie: la coppia pronta al matrimonio

Katie, mentre Shauna cerca di sedurre Bill, ascolta quanto accade. La madre di Flo viene respinta dallo Spencer, che ammette di amare solo ed esclusivamente la sua ex moglie e di voler tornare a formare una famiglia con lei. Ed ecco che, a questo punto, Shauna lascia felice la camera di Bill, il quale scende sotto in soggiorno e trova proprio Katie, in lacrime. L’uomo tenta subito di spiegare la situazione alla Logan, che lo rassicura affermando di aver ascoltato tutto. Inaspettatamente, Katie bacia Bill e gli assicura di essere finalmente pronta a risposarlo. Una notizia bellissima per i fan che hanno sempre supportato questa coppia!