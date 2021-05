Beautiful anticipazioni americane, torna Sheila: svolta inaspettata

Sheila Carter torna nella trama di Beautiful? L’attrice Kimberlin Brown, sul suo account Instagram, ha fatto sapere al pubblico che lo scorso 30 aprile si trovava sul set della nota soap opera americana. Si tratta di un chiaro indizio per i portali statunitensi, che immaginano già la trama che potrebbe essere stata riservata a questo controverso personaggio. I fan veterani della soap sanno che, con il ritorno di Sheila, arriva un po’ di follia a Los Angeles. L’attrice ha lasciato il set nell’anno 2018 e ora sembra essere tornata per rivestire sempre il ruolo della Carter. Ma per quale motivo farà ritorno Sheila?

In questo periodo, Eric e Quinn non stanno vivendo una situazione semplice, anzi. La Fuller, dopo aver confessato che ci sono problemi di letto con suo marito, si lascia andare alla passione con Carter! Il leale avvocato tradisce così la fiducia dei Forrester, dopo anni di amicizia. Eric non prenderà bene il tradimento di sua moglie, che sarà scoperta proprio da Brooke! Dunque, i colpi di scena non mancheranno nelle prossime puntate e Sheila potrebbe inserirsi proprio in questa fase della trama. Ma c’è un altro personaggio a cui potrebbe collegarsi la donna: il dottor Finn!

La soap ha già annunciato che nelle prossime settimane il pubblico si ritroverà a fare una scoperta eclatante sul futuro marito di Steffy, il quale non conosce l’identità della sua madre biologica. Ebbene la donna in questione è un personaggio noto di Beautiful. Inizialmente gli indizi sembravano indicare il nome di Quinn, ma ora l’attenzione è puntata proprio su Sheila. Le indiscrezioni fanno sapere che quando Finn conoscerà sua madre avrà non pochi problemi con Steffy.

Infatti, la figlia di Ridge non andrà d’accordo con la suocera. SoapDirt fa addirittura notare che se Finn fosse davvero il figlio di Sheila si aprirebbe un caso anche sul padre. Si tratta di Eric? C’è effettivamente la possibilità che il Forrester sia il papà biologico del giovane medico. I telespettatori non devono farsi strane idee qualora la verità dovesse essere questa: Steffy e Finn non avrebbero un legame sangue. Va segnalato che la stilista è attualmente incinta del medico, ma non bisogna farne una questione.

Si sa ormai per certo che Eric non è il padre biologico di Ridge. Dunque, tra Steffy e Finn non ci sarebbe alcun legame di sangue. Se così fosse, la soap opera avrebbe trovato un ottimo modo per complicare la situazione a Los Angeles. Sicuramente Sheila non è un volto amato dai vari protagonisti, in quanto in passato ha spesso tradito la fiducia di tutti con i suoi folli piani. Ed è per questo motivo che Steffy potrebbe non trovarsi d’accordo con lei.