Beautiful anticipazioni americane: Thorne sconvolge Katie, lei corre da Wyatt

Anticipazioni americane Beautiful: Thorne riesce a sconvolgere Katie a San Valentino

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano una svolta nel matrimonio di Katie e Thorne. I due riescono a trovare insieme la serenità e cercano di formare una famiglia con il piccolo Will. Ma ecco che Bill si riavvicina inaspettatamente alla Logan e sembra proprio che il Forrester non riesca ad accettarlo. Più volte Thorne si ritrova a sentirsi messo da parte quando Katie e lo Spencer trascorrono del tempo insieme al loro bambino. Gli ultimi spoilers americani rivelano che, nel corso delle prossime puntate in onda negli Stati Uniti, il Forrester chiederà il divorzio alla Logan. Il tutto avverrà durante la giornata di San Valentino, quando Katie organizzerà una cena romantica. Per lei rappresenterà la serata giusta per trascorrere un po’ di tempo da soli e farà di tutto per assicurarsi che l’ambiente sia abbastanza romantico. Ma ecco che Thorne si presenterà con una spiacevole e inaspettata sorpresa. La Logan, infatti, resterà molto male di fronte alla decisione del Forrester.

Katie si riavvicina a Bill, Thorne le chiede il divorzio a San Valentino?

Thorne inizia a sentirsi un po’ di troppo a casa di Katie. Quest’ultima sembra ritrovare un punto di incontro con Bill, che vuole a tutti i costi essere un padre migliore per Will. La Logan non può di certo non apprezzare il comportamento dell’ex marito. Ma gli spoilers americani annunciano un improviso cambio di rotta del Forrester. Ricordiamo che l’attore Ingo Rademacher non ha rinnovato il suo contratto con la nota soap opera. Dunque, questo dettaglio potrebbe anticipare un’uscita di scena del fratello di Ridge. Fatto sta che le anticipazioni parlano di un fatto sconvolgente che Katie dovrà improvvisamente affrontare durante la sera di San Valentino. In queste ultime puntate americane, Thorne si rende infatti conto che Katie e Bill sono tornati a essere una famiglia.

Thorne fa una rivelazione sconvolgente a Katie: lei corre proprio da Wyatt

Ancora non è stato confermato il divorzio tra Katie e Thorne, ma gli spoilers annunciano un vero e proprio colpo di scena a San Valentino. In ogni caso, sappiamo che il Forrester riuscirà a lasciare la moglie molto turbata. La Logan avrà bisogno di un consiglio e si rivolgerà proprio a Wyatt, con cui chiude la sua relazione proprio per stare con Thorne. La donna confiderà allo Spencer costa sta accadendo con il marito. Gli spoiler anticipano una conversazione abbastanza imbarazzante, ma Wyatt riuscirà comunque a consolare Katie. Ricordiamo che il giovane Spencer ha una relazione con Sally, con cui trascorre un San Valentino passionale!