Beautiful anticipazioni americane: stop alle riprese, attori a casa

Beautiful in America: sospese le riprese per colpa del Coronavirus

Il Coronavirus continua a colpire. Dopo Riverdale e Grey’s Anatomy sono state sospese anche le riprese di Beautiful, in onda negli Stati Uniti sulla CBS. Come riporta in esclusiva Deadline, lo stop è partito martedì 17 marzo ed è previsto per circa due settimane. Dopo questo lasso di tempo si spera di poter tornare a girare in quel di Los Angeles. Tutti gli attori della serie – da Katherine Kelly Lang a Jacqueline Macinnes Wood – hanno pubblicamente chiesto a telespettatori e follower a restare a casa per evitare la diffusione del Covid-19. L’attrice di Steffy Forrester, sposata con un italo-americano, ha addirittura invitato gli americani a prendere esempio dagli italiani e a cantare fuori i balconi (video più in basso).

Le riprese di Beautiful si fermano in America: cosa succede ora in Italia

Al momento lo stop forzato delle riprese di Beautiful non influirà pesantemente sulle puntate italiane della soap opera. Su Canale 5 siamo indietro con la storia di quasi 8 mesi e dunque nemmeno ci accorgeremo di questa sospensione. Non è chiaro però fino a quando verranno trasmesse le puntate italiane visto che nel nostro paese tutte le sale di doppiaggio sono state chiuse per l’emergenza Coronavirus. Di sicuro la messa in onda è garantita per i mesi di marzo e aprile 2020.