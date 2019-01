Beautiful anticipazioni americane: Steffy e Liam vicini grazie a Phoebe

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Steffy e Liam tornano insieme grazie a Phoebe?

Nuovo riavvicinamento tra Steffy e Liam nelle puntate americane di Beautiful. La Forrester ha chiesto all’ex marito di fare da padre anche alla figlia che ha adottato da pochi giorni. I due sono già genitori di Kelly, ma Steffy ha deciso di prendere in adozione una neonata per regalare alla figlia una sorellina con cui crescere. Una volta avviate le pratiche dell’adozione, Steffy ha chiesto all’ex marito di far da padre alla neonata e Liam ha accettato. Una scelta che non ha sconvolto più di tanto Hope Logan, attuale moglie di Liam. La figlia di Brooke è devastata dalla morte di Beth ma non vieta a Liam di frequentare Steffy e le sue figlie. Liam e Steffy torneranno presto ad essere una coppia?

Beautiful: la piccola Phoebe è in realtà Beth Spencer

In realtà la piccola Phoebe – la bambina che Steffy ha adottato con l’aiuto di Taylor – è la figlia di Hope e Liam, alla quale è stato dato il nome di Beth. La neonata è stata rubata dal dottor Reese, che ha aiutato Hope a partorire sull’isola di Catalina. Il medico ha approfittato dello svenimento di Hope per rubare Beth e scambiarla con un’altra neonata defunta. Reese ha diversi debiti e per ripagarli ha scelto di vendere la bambina. Un’adozione sospetta e frettolosa, che ha lasciato Ridge Forrester piuttosto dubbioso.

Ridge sospettoso sull’adozione della piccola Phoebe

Ridge non è convinto di quanto sta accadendo e condivide i suoi dubbi con la moglie Brooke. I due vogliono vederci chiaro: riusciranno a scoprire presto la verità a Beautiful?