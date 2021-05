Beautiful anticipazioni americane, Shauna: un enorme sacrificio per Quinn

Le anticipazioni americane di Beautiful vedono ancora Quinn e Shauna unite. Le due si separano per qualche tempo, ma nelle prossime puntate che andranno in onda in America la Fulton dovrà stare a fianco alla sua amica. Per aiutarla, Shauna prenderà una decisione coraggiosa! Ma cosa sta accadendo a Los Angeles? In casa Forrester regna il caos e tra Eric e Quinn la storia non procede nel migliore dei modi. Marito e moglie iniziano ad avere dei problemi di intimità e la Fuller si sfoga con Carter, lo storico avvocato della famiglia Forrester. Inizialmente Quinn si avvicina a Walton per tentare di aiutare la sua amica Zoe. Quest’ultima, dopo aver commesso un errore, vorrebbe tornare tra le braccia di Carter.

Ma il piano di Quinn va nella direzione opposta! Ebbene si lascia andare alla passione con l’avvocato, grande amico di suo marito Eric! Un segreto, quello che entrambi mantengono, che non può essere svelato a nessuno. L’unica a conoscenza di quanto sta accadendo sarà Shauna. Pare la Fultun non conoscerà l’identità dell’uomo con cui Quinn sta tradendo il marito. Le anticipazioni americane segnalano, però, che Quinn rivelerà tutti i dettagli a Shauna, che farà qualcosa di scioccante per aiutarla a mantenere questo segreto!

Infatti, nelle prossime puntate americane di Beautiful, la Fulton arriverà a compiere “un enorme sacrificio” per la sua migliore amica. Nel frattempo, Quinn e Carter lotteranno per fare la cosa giusta. Potrebbero, però, non essere in grado di trattenere l’attrazione reciproca. In questa situazione sembra che entrerà anche Brooke Logan, la grande rivale della designer di gioielli! Le indiscrezioni anticipano che sarà proprio la madre di Hope a scoprire il tradimento di Quinn e Carter nei confronti di Eric.

Una mossa inaspettata quella che compie l’avvocato, che avrebbe dovuto trattenersi e non lasciarsi andare alla passione proprio con la moglie del suo capo! Da anni Carter è considerato come uno di quei personaggi che non riuscirebbe mai a mettere in atto piani subdoli e segreti. Invece, ora si ritrova legato proprio a Quinn. Un vero e proprio tradimento quello che Carter riserva alla famiglia dei Forrester, che l’ha sempre trattato come un grande alleato e amico.

Quando Eric scoprirà la verità, perché molto probabilmente uscirà fuori, non reagirà male solo con Quinn. Il patriarca della famiglia Forrester resterà indubbiamente male di fronte al comportamento di Carter. Anche Ridge potrebbe non reagire bene. Dunque, non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate che andranno in onda in America!