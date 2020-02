Beautiful anticipazioni americane: Sally sta per morire

Anticipazioni Beautiful puntate americane: la malattia di Sally Spectra

Mentre nelle puntate italiane Hope Logan è devastata per la morte della figlia Beth, nelle puntate americane di Beautiful al centro del dramma c’è Sally Spectra. La giovane stilista ha scoperto di avere una brutta malattia e sta per morire. Al momento nessuno ne è a conoscenza tranne Katie Logan, diventata inaspettatamente una preziosa alleata per Sally. Che oltre a fare i conti con questi problemi di salute deve vedersela con Flo, che vuole a tutti i costi riprendersi Wyatt Spencer. I due sono stati fidanzati al liceo e da quando Flo è apparsa a Los Angeles il figlio di Bill è praticamente diviso da due donne.

Sally Spectra sta per morire nelle puntate americane di Beautiful

Al momento non è chiara la malattia di Sally Spectra a Beautiful: la diagnosi del medico è arrivata infatti off screen. Sally si è consolata con Katie, che ha incontrato casualmente in ospedale. Alla nipote di Sally Spectra sono rimasti pochi mesi di vita e la ragazza è affranta. Vuole però mantenere segreta la sua situazione: non vuole fare pietà a nessuno, soprattutto a Wyatt, con il quale sta vivendo un rapporto tira e molla da quando è entrata in scena Flo, l’amica di Reese. Katie la esorta a confidarsi con la sua famiglia e a consultare un altro medico per avere un secondo parere ma la Spectra è irremovibile.

Katie parla della malattia di Sally Spectra a Beautiful

Katie promette a Sally di non proferire parola con nessuno della sua situazione di salute. Ma la Logan tradisce la promessa confidandosi con Bill, con il quale è tornato il sereno dopo i mesi di lotta per la custodia del piccolo Will. Bill, come l’ex moglie, è incredulo davanti a questa notizia inaspettata. Wyatt scoprirà presto la verità? E Sally morirà davvero?