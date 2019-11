Beautiful anticipazioni americane: tutti cercano Thomas, Steffy disperata

Anticipazioni americane Beautiful: Hope ha ucciso Thomas? Steffy inizia a preoccuparsi

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda in America, i telespettatori vedranno Steffy e Hope disperate. Entrambe si metteranno alla ricerca di Thomas. Ricordiamo che la Logan sa benissimo cosa potrebbe essere successo allo stilista. Infatti, come vi abbiamo già anticipato, prima di scomparire l’ultima persona che il Forrester vede è proprio Hope. I due hanno un acceso scontro, che finisce con una vera e propria tragedia. Per riuscire a mettersi in salvo, la Logan spinge via Thomas facendolo cadere da una ringhiera. Dopo di che, il ragazzo finisce all’interno di una vasca che contiene acido. Subito dopo la Hope non riesce a credere di aver ucciso Thomas e si mette subito a cercarlo. La Logan spera che il Forrester sia riuscito a salvarsi e a nascondersi da qualche parte. Pertanto, inizia a cercare tra gli uffici della Forrester Creations, ma senza alcun risultato. Ora Hope teme di aver fatto davvero del male a Douglas, che ora non solo si ritrova senza sua madre Caroline ma anche senza suo padre Thomas.

Beautiful puntate americane: Hope sconvolta si confida con Brooke, Steffy non riesce a trovare Thomas

Hope decide di non rivelare a Douglas e a nessun’altro cosa è davvero accaduto a Thomas, fatta eccezione per Brooke. La giovane Logan sente di potersi confidare solo alla madre, a cui spiega cos’è successo la sera prima tra lei e il Forrester. Sicuramente Brooke farà di tutto pur di aiutare la figlia in questa impresa, ma per entrambe sarà davvero difficile. Nel frattempo, Steffy inizierà a preoccuparsi. La giovane Forrester non potrà di certo immaginare che suo fratello sia morto all’interno della vasca di acido della loro azienda di famiglia. Dunque, si metterà anche alla ricerca di Thomas, ma senza alcun risultato.

Thomas è davvero morto? Steffy inizia a temere il peggio

Thomas è davvero morto? Questa è sicuramente la domanda che si stanno ponendo in molti. E mentre Ridge sarà furioso di fronte ai documenti firmati da Thomas per permettere a Hope di avere anche lei la custodia del piccolo Douglas, Steffy non riuscirà a capire perché il fratello sia scomparso così improvvisamente. Ebbene, durante le sue ricerche, la giovane Forrester inizierà a pensare che sia accaduto qualcosa di terribile!