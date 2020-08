Beautiful anticipazioni americane, Quinn: nuovo folle piano su Bill e Brooke

Bill ama ancora Brooke, questo è ciò che si comprende dalle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Dopo varie incomprensioni e complicazioni davvero inaspettate, la Logan riesce a tornare tra le braccia del suo Ridge. Ma bisogna fare attenzione a questa fase della trama: lo stilista a Las Vegas sposa Shauna, la madre di Florence e grande amica di Quinn. La donna imbroglia il Forrester e diventa sua moglie! Questa situazione porta Brooke a continuare a lottare per la sua storia d’amore con Ridge. Quest’ultimo non ricorda nulla del suo matrimonio e decide, intanto, di tornare al fianco della Logan. I due si dichiarano a vicenda i loro sentimenti, ma Shauna non ha alcuna intenzione di farsi da parte. A darle una mano ci pensa Quinn. I telespettatori sanno molto bene fino a che punto la Fuller può arrivare pur di raggiungere i suoi obbiettivi, basta ricordare le sue brutte azioni nei confronti di Liam per permettere a Wyatt di stare insieme a Hope. Dopo aver ritrovato l’amore a fianco di Eric, Quinn sembrava essere cambiata. Invece, la Fuller è sempre la stessa manipolatrice!

Beautiful anticipazioni americane, Quinn pronta a tutto per permettere a Shauna di conquistare Ridge: Brooke nei guai

L’amore che prova nei confronti di Brooke per Bill non si è mai spento. Sebbene ora abbia ritrovato la felicità insieme a Katie, lo Spencer non nasconde la forte attrazione che prova nei confronti della cognata. A incitarlo a tornare tra le braccia di Brooke ci pensa Quinn. Quest’ultima vuole a tutti i costi vedere la sua amica Shauna coronare il suo sogno: vivere la sua storia d’amore con Ridge. Bill è consapevole di tutto questo e la madre di Wyatt non può smentire. Nonostante ciò, la Fuller dichiara di aver messo in atto il suo piano per permettere anche a lui di tornare con Brooke. Dopo questa conversazione, Quinn corre da Shauna a rivelarle che presto ci saranno delle svolte positive per il suo rapporto con Ridge! Ma come reagirebbe Eric se venisse a conoscenza di questo nuovo folle piano di Quinn? Sicuramente non bene!

Anticipazioni americane Beautiful: Bill confessa il suo amore a Brooke

La situazione per Brooke e Ridge si complica ancora di più! Bill corre a casa della Logan e inizia a parlare del loro amore. Intanto, da un’altra stanza, il Forrester ascolta in segreto questa conversazione. Lo Spencer è convinto che Brooke meriti di stare con un uomo che la ama e la apprezza. La Logan ammette che lo amerà per sempre. Di fronte a questa dichiarazione, Ridge va via non ascoltando così la confessione di Brooke. Scendendo nel dettaglio, la madre di Hope confessa a Bill di voler passare il resto della sua vita con il Forrester! Il piano di Quinn, dunque, sta procedendo come lei sperava.