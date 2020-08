Beautiful anticipazioni americane: Ridge e Shauna sposi a Las Vegas

Nuovo colpo di scena a Beautiful. Nelle attuali puntate americane – in onda ad agosto 2020 dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza Coronavirus – Ridge Forrester e Shauna Fulton sono diventati marito e moglie. Tutto è accaduto a Las Vegas, dove i due si sono recati dopo che Ridge ha scoperto di un bacio segreto tra Brooke e Bill Spencer. In realtà per mesi è stato al centro della scena un triangolo amoroso tra Ridge, Shauna e Brooke ma proprio quando Forrester ha scelto di andare avanti col matrimonio ha appreso del momento di debolezza tra la Logan e Bill. E così lo stilista è volato a Las Vegas con la madre di Flo per una notte di passione e divertimento. E tra una follia e un’altra i due si sono addirittura sposati. A causa dell’alcol, però, Ridge ha dimenticato tutto ed è stata Shauna ad informare il neo marito di quanto accaduto.

Matrimonio a Las Vegas per Ridge e Shauna di Beautiful

Shauna Fulton è riuscita a sposare Ridge Forrester a Beautiful. In che modo se legalmente il creativo è ancora legato a Brooke Logan? Shauna è riuscita ad appropriarsi dei documenti di divorzio che Ridge ha fatto preparare qualche mese prima e che né lui né Brooke hanno mai firmato nonostante le liti e le tensioni. Shauna si è impossessata dei documenti e li ha firmati con la complicità della sua migliore amica Quinn. La designer di gioielli l’ha sempre supportata da quando è arrivata a Los Angeles. Quinn si è schierata dalla parte di Flo e Shauna pure quando è venuta a galla la verità sulla piccola Beth, la figlia di Hope e Liam.

Brooke sconvolta per il matrimonio tra Ridge e Shauna

Dopo il confronto con Shauna, Ridge ha affrontato Brooke che è rimasta a Los Angeles dopo un viaggio rimandato. Brooke doveva recarsi a New York con la sorella Donna per fare visita alla figlia Bridget e al nipotino Logan. All’ultimo tutto è saltato a causa del lavoro in ospedale della Forrester. Brooke ha disfatto le valigie pronta a concedersi qualche ora di relax con Ridge ma la notizia delle nozze a sorpresa tra lo stilista e Shauna Fulton ha rovinato i piani. Brooke è ovviamente sconvolta ma alla fine si arrende davanti alla vittoria di Shauna, diventata a tutti gli effetti la nuova signora Forrester. Anche Eric è sconvolto dalla novità ma ben presto cambia idea dietro consiglio della moglie Quinn e accetta in famiglia Shauna.