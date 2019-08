Beautiful anticipazioni americane: la possibile redenzione di Thomas

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas finisce in coma, Ridge accusa Brooke

Thomas potrebbe riscattarsi nelle prossime puntate di Beautiful, in onda in America. I telespettatori americani hanno assistito, fino ad ora, a momenti di forte follia del giovane Forrester. Fortemente ossessionato da Hope, il figlio di Ridge dà vita a gesti davvero folli. Primo tra tutti, per mantenere segreta la verità su Beth, mette fine alla vita di Emma. Il detective Sanchez inizia a indagare proprio su quanto accaduto alla ragazza la sera dell’incidente, quando Thomas finisce in ospedale. Ebbene il giovane Forrester raggiunge Hope alla casa sulla scogliera e qui avviene la tragedia. Brooke raggiunge immediatamente la figlia e, per metterla in salvo, causa la caduta di Thomas. Le ferite riportate dal Forrester sono abbastanza gravi, tanto che finisce in coma. Un duro momento per Ridge, che accusa subito Brooke di aver tentato di uccidere il figlio. Le anticipazioni americane annunciano che Thomas fortunatamente ce la farà, in quanto si sveglierà dal coma. Proprio in questa circostanza, il Forrester potrebbe avere il suo riscatto. Ma come?

Beautiful, Ridge pronto a tutto per riscattare suo figlio Thomas

I siti americani sono quasi certi che Thomas avrà modo di riscattarsi da quella figura folle. Al momento, si trovano tutti intorno al suo letto d’ospedale. E mentre Liam e Brooke sono convinti che il ragazzo sia finito in coma solo a causa della sua instabilità, ecco che Ridge cerca un modo per dare delle spiegazioni sullo stato mentale del figlio. L’amministratore delegato della Forrester Creations non riuscirà a darsi un motivo per cui Thomas abbia commesso dei gesti così folli. Hope si sentirà in colpa per quanto accaduto a colui che è ancora suo marito e sembra che ci sarà data una spiegazione per l’instabilità mentale di quest’ultimo.

Thomas ha un tumore al cervello? Le possibili ipotesi sull’instabilità mentale del Forrester

A cercare delle spiegazioni sarà proprio Ridge, che andrà a trovare in prigione Florence. Ricordiamo che quest’ultima finge di essere la madre naturale di Beth, che viene inconsapevolmente adottata da Steffy. Non solo, Ridge cercherà aiuto nel dottor Armstrong, che potrebbe presto dargli delle notizie al riguardo. Gli spoilers americani parlano addirittura di un tumore al cervello, che avrebbe portato Thomas ad agire in questo modo. Potrebbe trattarsi di qualunque problema medico e Ridge farà di tutto per riuscire a riscattare il figlio, una volta che si sveglierà dal coma.