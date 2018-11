Beautiful anticipazioni americane: Katie rischia di perdere Will

Anticipazioni americane Beautiful: Bill scopre la verità su Ridge, Katie rischia di perdere Will

Katie rischia seriamente di perdere la custodia di Will, secondo ciò che sta accadendo attualmente nelle puntate americane di Beautiful. La più piccola delle sorelle Logan se la prende duramente con Ridge per quanto potrebbe succedere alla sua famiglia. Infatti, è proprio colpa del Forrester se Katie rischia così tanto. Il marito di Brooke, pur di vendicarsi di Bill, decide di mettersi d’accordo con il giudice McMullen, suo vecchio amico. La causa sulla custodia di Will viene gestita proprio da Ridge, che convince il legale a far perdere Bill. Dopo ciò, i due hanno una discussione molto accesa, durante la quale lo Spencer cade da un balcone, finendo in coma. Il padre di Liam si risveglia e decide di non denunciare Ridge. Nonostante ciò, ha intenzione di vendicarsi con il Forrester. Brooke scopre dell’accordo tra il marito e McMullen e inizia seriamente a preoccuparsi: entrambi rischiano di finire in prigione. Ma ecco che attraverso l’aiuto di un informatico, lo Spencer riesce a scoprire la verità trovando delle conversazioni tra Ridge il giudice.

Katie preoccupata per il figlio Will, Ridge e McMullen nei guai

Bill scopre finalmente la verità sul risultato della causa riguardante la custodia del piccolo Will. Ora Katie teme che lo Spencer possa rivoltarsi contro tutti, riuscendo anche a toglierle suo figlio. Il Forrester è convinto che questo non accadrà, ma dall’altra parte McMullen annuncia che si ritrovano tutti nei guai. Proprio a quel punto, Bill chiama tutti alla Spencer Publications, in quanto ha qualcosa di importante da rivelare. Ed ecco che il padre di Liam afferma di essere a conoscenza del gioco sporco di Ridge. Quest’ultimo dichiara di essere tranquillo in quanto non ci sono le prove. Invece, Bill annuncia di avere tra le mani tutto ciò che gli serve per farlo finire in prigione.

Bill pronto a vendicarsi con Ridge e McMullen, Katie disperata

Bill si vendicherà anche su Katie? Sicuramente lo Spencer ha intenzione di far finire il Forrester e il giudice dietro le sbarre. L’unica persona che potrebbe fermarlo è Brooke. Ma Bill sembra essere pronto a vendicarsi definitivamente del suo più grande nemico e di tornare insieme alla Logan. Katie è molto preoccupata, poiché lei è rimasta coinvolta in una situazione inaspettata. Infatti, la donna non sapeva nulla dell’accordo tra Ridge e McMullen.