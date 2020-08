Beautiful anticipazioni americane: dopo Liam, Steffy ha la sua rivincita

Nuovo amore per Steffy! Le anticipazioni americane di Beautiful parlano della speciale vicinanza tra la giovane Forrester e Finn. Prima di spiegarvi cosa sta accadendo nel corso delle puntate in onda in America, è necessario fare un passo indietro. In particolare, vi anticipiamo che Steffy ha un grave incidente. Fortunatamente le sue condizioni di salute migliorano nel tempo, grazie all’aiuto del dottor John Finnegan. Ma attenzione: l’incidente in moto di Steffy viene causato da Bill, che la travolge con la sua auto. Prendendo in considerazione determinati dettagli, il detective Sanchez avvia le indagini per scoprire quanto realmente accaduto alla figlia di Ridge. Questa situazione porta Steffy a conoscere una persona che, in breve tempo, entra nella sua vita. In ospedale, la Forrester si affida alle sue cure e tra loro inizia a nascere un bel rapporto. Ebbene, come i telespettatori sperano da tempo, Steffy dimostra un interesse amoroso nei confronti del dottor Finn!

Anticipazioni americane Beautiful, Steffy vicina a Finn dopo Liam: nuova svolta per la sua vita amorosa

Vi abbiamo già segnalato l’arrivo del dottor Finn. La conoscenza con quest’ultimo apre le porte a Steffy per una nuova love story. Dopo le tante delusioni con Liam, finalmente il pubblico potrà vederla nuovamente sorridere. Sono davvero tanti i fan che, da tempo, chiedono ai produttori di permettere alla Forrester di avere un nuovo amore. Nel corso della puntata andata in onda oggi, tra i due avviene un ulteriore avvicinamento. In particolare, i telespettatori hanno visto i due scherzare a casa di Steffy, durante la visita medica a domicilio. Il dottore dimostra di essere felice del fatto che la cura stia proseguendo bene. C’è uno scambio di battute, che porta Finn a confessare di aver letto tutto sulla sua carriera alla Forrester Creations. Ed ecco che la conversazione diventa più personale. Entrambi parlano delle loro rispettive vite e Steffy non può non citare Liam quando parla di Kelly.

Beautiful anticipazioni americane: Steffy dopo Liam ha un’altra occasione

Un’ottima occasione per Steffy di rifarsi una nuova vita con un altro uomo. La conversazione continua ed è impossibile non notare il felling che c’è tra loro, tanto che Finn le promette che le farà spesso visita. Intanto, le anticipazioni americane annunciano un particolare complotto messo in atto da Shauna e Quinn. Pare che le due decideranno di provocare ancora più dolori a Steffy dopo l’incidente, attraverso alcune pillole. Non si comprende, al momento, come le due metteranno in pratica questo piano. Non ci resta che attendere le prossime puntate in onda in America per scoprire tutta la verità!