Beautiful anticipazioni americane: che fine fa la figlia di Hope

Cosa succede alla figlia di Hope e Liam a Beautiful? Nelle puntate italiane finalmente la verità sta per venire a galla: tra pochi episodi la Logan scopre tutto quello che è accaduto alla sua primogenita. Beth non è morta ed è stata adottata inconsapevolmente da Steffy, che l’ha ribattezzata col nome di Phoebe, come la gemella defunta. Ma cosa sta succedendo in America? A un anno di distanza – questo il divario tra le puntate americane e quelle italiane – la situazione è ben diversa. Dopo aver scoperto l’inganno su Beth/Phoebe Hope divorzia da Thomas e riesce ad ottenere la custodia di Douglas. L’erede di Caroline diventa a tutti gli effetti figlio di Hope. Quest’ultima ricompone la sua famiglia e torna tra le braccia di Liam. Oggi negli Stati Uniti Hope e Liam sono tornati insieme e sono più uniti e felici che mai insieme a Douglas e Beth. Non va dimenticata Kelly, la bambina che Liam ha avuto da Steffy. La piccola ha un ottimo rapporto con la sorella Beth e il cugino Douglas e ogni tanto Hope si prende cura anche di Kelly. Soprattutto ora che Steffy ha dei grossi problemi di salute dovuti ad un incidente in moto provocato da Bill.

Beautiful anticipazioni americane: Hope ritrova Beth e torna insieme a Liam

Nelle puntate americane di Beautiful Hope Logan è serena dopo tante lacrime e sofferenze. La ragazza ha finalmente la vita che sognava accanto a Liam, che ha sposato per l’ennesima volta, e ai piccoli Beth e Douglas. Dopo aver scoperto la truffa di cui è stata vittima, Hope ha preso le distanze da Thomas e Flo. Pure Brooke non vuole più avere niente a che fare con la nipote ritrovata. Gli unici a perdonare Flo sono stati, fino ad ora, Wyatt, Katie e Donna. Brooke ha inoltre un altro motivo per non sopportare Flo: la madre Shauna ha sposato a Las Vegas Ridge. Con la complicità della sua migliore amica Quinn, Shauna è riuscita ad allontanare Ridge e Brooke e a diventare la nuova signora Forrester.

Beautiful anticipazioni americane: Flo e il dottor Reese finiscono in carcere

Dopo che la verità su Beth viene a galla Flo finisce in carcere. L’ex cameriera resta in gattabuia solo per qualche giorno: riesce ad uscire grazie ad un accordo di immunità in cambio di informazioni contro Reese. Il dottore nonché padre di Zoe viene dunque arrestato a Londra, dove è scappato dopo aver venduto la figlia di Hope e Liam a Taylor e Steffy Forrester.