Beautiful anticipazioni americane: Brooke spinge Thomas dalla scogliera

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke spinge Thomas dalla scogliera per salvare Hope

L’evento drammatico, riguardante le prossime puntate americane di Beautiful, è molto atteso. Le anticipazioni annunciano che i protagonisti saranno appunto Brooke, Thomas e Hope. Il giovane Forrester correrà dalla moglie, nella casa sulla scogliera, per cercare di convincerla a perdonarlo. In particolare, il figlio di Ridge vorrà spiegarle i motivi che l’hanno portato a mentire e a tramare contro di lei. Ma Hope non avrà alcuna intenzione di ascoltarlo. Nel frattempo, la giovane Logan avrà messo al corrente Brooke e Ridge, rivelando loro di trovarsi sola insieme a un folle Thomas. A questo punto, i due genitori correranno in soccorso a Hope e la prima ad arrivare sul posto sarà proprio Brooke. Un momento tragico, che vedrà la Logan disposta a tutto pur di proteggere sua figlia dalla follia di Thomas. Uno scontro acceso e molto atteso dal pubblico americano, che è già a conoscenza di un evento tragico che segnerà un’importante svolta nella trama.

Beautiful, la follia di Thomas: Brooke lo spinge e lui finisce in coma

La trama è destinata a subire un’importante svolta. Giunta alla casa sulla scogliera, Brooke cercherà di allontanare Thomas da Hope. Uno scontro fisico tra i due, che porterà la moglie di Ridge a spingere il giovane Forrester dalla scogliera! Questo è l’evento tragico a cui assisteranno, tra qualche giorno, i telespettatori americani. Brooke spingerà Thomas, il quale finirà in coma. Ed è proprio per tale motivo che entrerà in scena il dottor Armstrong. Quest’ultimo accoglierà il giovane Forrester in ospedale, mentre Ridge correrà verso l’ospedale sperando di trovare suo figlio in buone condizioni. La situazione è destinata a peggiorare. Infatti, è prevista una rottura tra Brooke e Ridge. Quest’ultimo sarà messo di fronte a un bivio.

Thomas in coma: Ridge devastato tra Brooke e suo figlio

Da quale parte starà Ridge? Il detective Sanchez, tornato in scena per indagare sulle colpevolezze nel caso riguardante il segreto di Beth e di Emma, ora dovrà capire cos’è davvero accaduto nella casa sulla scogliera. Hope inizierà a sentire dei forti sensi di colpa per quanto accaduto a Thomas e Brooke cercherà di rassicurarla.