Beautiful anticipazioni americane: Beth è viva, la resa dei conti

Anticipazioni americane Beautiful: la figlia di Hope e Liam è viva, arriva la resa dei conti

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano una resa dei conti. Accade tutto quando verrà fuori il segreto della figlia di Hope e Liam. Beth è viva e non è morta durante il parto, come le fa credere il dottor Reese. La piccola viene poi adottata inconsapevolmente da Steffy. A scoprire la verità è il giovane Spencer, che inizia a indagare dopo una confessione fatta dal piccolo Douglas e dopo aver ascoltato una discussione tra Thomas e Florence. Proprio quest’ultima, messa alle strette, rivela a Liam e Wyatt quanto realmente accaduto. Lo Spencer corre a rivelare a Hope la verità, non appena torna dalla sua luna di miele con Thomas. Naturalmente ora la giovane Logan non vede l’ora di poter recuperare il tempo perduto con la bambina. Ma Steffy è disposta ad allontanarsi dalla bambina? Da qui si prevedono interessanti colpi di scena. Infatti, ricordiamo che la Forrester cresce Beth come sua figlia, dandole il nome di Phoebe. Non appena viene a conoscenza della verità, Steffy resta profondamente sconvolta.

Hope e Liam ritrovano Beth: Brooke e Ridge contro Florence

Non si sa ancora come reagisce effettivamente Steffy, ma dalle anticipazioni sappiamo che non prende affatto bene la notizia. Nel frattempo, Brooke viene a conoscenza della verità e inizia a scoprire chi ha sempre saputo cosa accaduto alla piccola Beth. Stiamo parlando di Xander, Zoe (figlia del dottor Reese), Thomas e Florence. Con quest’ultima, Brooke e Ridge hanno un acceso confronto. Non solo, quando Hope scopre che Thomas ha sempre saputo la verità si mostra particolarmente sconvolta. Arriva così la resa dei conti, con il detective Sanchez che indaga per capire chi è realmente coinvolto con quanto accaduto durante il parto di Hope.

Hope e Liam di nuovo insieme a Beth: previsto il colpo di scena da Thomas

Thomas non si ferma e inizia a cercare una soluzione per tentare di tenere con sé Hope. Ricordiamo che i due diventano marito e moglie e proprio dopo la luna di miele la Logan si ritrova di fronte alla verità. Brooke e Ridge sono profondamente arrabbiati con coloro che hanno continuato a mantenere il segreto. Non sappiamo ancora come reagisce il figlio di Eric quando scopre che anche Thomas è complice dell’accaduto. Una resa dei conti molto attesa, che vede solo Xander come la persona meno coinvolta, in quanto insieme a Florence avrebbe voluto svelare il segreto.