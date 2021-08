Beautiful anticipazioni: cosa vedremo ad agosto 2021 nelle puntate italiane

Ecco cosa si deve aspettare il pubblico di Canale 5 dai prossimi episodi della soap opera americana: Brooke e Ridge cercano di tornare insieme, ma Shauna e Quinn non se ne stanno con le mani in mano; Sally lascia Los Angeles e Steffy vive una situazione difficile

Cosa accade a Los Angeles nelle puntate italiane di Beautiful in onda ad agosto 2021? Continuano a stare al centro della scena Brooke, Ridge e Shauna. Ovviamente, non mancano le intromissioni di Quinn. Ma anche Steffy si ritrova a essere protagonista della trama dell’ultimo mese estivo. La giovane Forrester fa preoccupare parecchio i suoi cari.

Sally esce di scena e lascia Los Angeles

Nel corso delle prossime puntate, il pubblico di Canale 5 assisterà all’uscita di scena di Sally. In ospedale, dove viene ricoverata dopo lo svenimento, implora il perdono di Wyatt. Quest’ultimo non vuole vederla rinchiusa dietro le sbarre e così le consiglia semplicemente di cercare se stessa e di stare lontana da lui e Florence. Dopo aver scoperto tutto, anche Katie decide di affrontare Sally.

Brooke e Ridge di nuovo insieme, ma Quinn e Shauna agiscono

Brooke e Ridge decidono di lasciarsi tutto alle spalle e di concentrarsi sul futuro insieme. Intanto, Shauna fa ritorno a Los Angeles e svela al Forrester che a Las Vegas, durante la loro notte da ubriachi, si sono sposati. Scopre così di aver divorziato da Brooke, chiedendo i documenti a Carter attraverso dei messaggi. Ridge crede che questa situazione si possa risolvere, ma la Logan ha il cuore spezzato.

C’è comunque qualcosa che non va. Infatti, Shauna e Quinn promettono di mantenere il segreto. Di cosa si tratta? A Las Vegas, è stata la Fulton a inviare un messaggio a Carter per avere i documenti di divorzio. Ridge convince Brooke che lei è l’unica donna con cui vorrebbe essere sposato e le mostra i documenti che ha fatto redigere da Carter per Shauna.

A questo punto, la Logan perdona lo stilista e si scusa per aver baciato Bill. Non solo, gli assicura che non prova più sentimenti nei confronti dello Spencer. Eric fa sapere a Quinn e Shauna che Ridge sta appunto tentando di tornare insieme a Brooke. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che la Fuller non se ne sta con le mani in mano e consiglia a Bill di agire prima che sia troppo tardi.

Steffy torna a casa: inizia la dipendenza da farmaci

Il dottor Finnegan visita Steffy a casa. La giovane Forrester riesce a fare ritorno nella sua abitazione, ma i dolori sono terribili. La stilista combatte con i forti dolori. Su consiglio di Thomas, Steffy convince Finn a farsi prescrivere nuovamente gli antidolorifici. Bisognerà stare attenti a questa fase della trama, in quanto la giovane Forrester diventa dipendente dai farmaci!