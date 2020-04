Beautiful anticipazioni puntate italiane: cosa succede ad aprile 2020

Il Coronavirus non ferma Beautiful. Almeno in Italia, dove si è indietro di quasi un anno rispetto alle puntate americane. A Los Angeles il set della soap opera è ferma da circa due settimane e non è chiaro quando si riprenderà a girare. Aprile sarà un mese importante per le puntate italiane: in seguito alla finta morte di Beth, la figlia di Hope e Liam, continuano i colpi di scena. E non mancano le new entry: dopo il ritorno di Thomas Forrester (interpretato per la prima volta da Matthew Atkinson) assistiamo all’arrivo di Shauna Fulton, la madre di Flo. Quest’ultima scopre finalmente chi è il padre biologico e questo cambia per sempre il suo rapporto con Hope Logan. Scopri tutto su Gossipetv!

1. Arriva Shaun Fulton

A Los Angeles appare Shauna, la madre di Flo. La donna è preoccupata perché la figlia le ha chiesto nuove informazioni sul padre biologico. Flo, infatti, non sa chi è il padre e spronata da Wyatt comincia ad indagare per risalire al nome dell’uomo che ha amato la madre. In città Shauna trova una vecchia amica, Quinn, che l’aiuta ad ambientarsi nel migliore dei modi. Ma la donna instaura un certo feeling pure con Ridge Forrester…

2. Riavvicinamento tra Wyatt e Flo

La scintilla tra Wyatt e Flo riesplode a Beautiful. Il rapporto tra Spencer e Sally Spectra, fidanzati da qualche mese, non è così forte e il ragazzo si scambia un bacio appassionato con l’ex. Flo fa il possibile per poter tornare tra le braccia di Wyatt, del quale è ancora innamorata.

3. Il padre di Flo è Storm Logan

Nelle puntate italiane di aprile di Beautiful viene a galla che Flo è figlia di Storm Logan. Ovvero il fratello di Brooke, Katie e Donna che si è suicidato anni fa. L’uomo ha avuto una breve frequentazione con Shauna, che è stata a letto pure con Bill Spencer. Contrariamente a quanto pensa la Fulton, Flo non è frutto della notte di passione avuta con Dollar Bill bensì della breve frequentazione con il Logan.

4. Shauna scopre il segreto di Beth

Un’altra persona viene a conoscenza del segreto di Beth, la figlia di Hope e Liam ora adottata da Steffy. Dopo Zoe anche Shaun scopre presto la verità, ma decide di mantenere il segreto per il bene della figlia, che rischia il carcere e la sua posizione all’interno della famiglia Logan. Non solo: grazie ad Hope Flo ottiene pure un lavoro alla Forrester Creations.

5. Il piano di Thomas Forrester

Dopo la morte di Caroline, Thomas capisce che prova ancora qualcosa per Hope Logan con la quale ha avuto un flirt anni fa. Lo stilista comincia così a corteggiare la figlia di Brooke, e cerca ogni modo per allontanarla dal marito Liam Spencer, sfruttando soprattutto la complicità che Hope ha instaurato col piccolo Douglas.