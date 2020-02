Beautiful anticipazioni: la figlia di Hope e Liam, il silenzio di Zoe e la storia d’amore tra Flo e Wyatt

Nuovi colpi di scena sono in arrivo nelle puntate italiane di Beautiful. Negli episodi di febbraio continuiamo ad assistere al dramma di Hope Logan. La ragazza ha perso la figlia Beth che inconsapevolmente è stata adottata da Steffy, che le ha dato il nome di Phoebe. Questo mese finalmente qualcuno scopre il segreto di Reese e Flo: Zoe viene a sapere dello scambio delle culle. Ma la modella decide di restare in silenzio per evitare il carcere all’amato padre. In questo lasso di tempo assistiamo anche al riavvicinamento di Bill e Katie e ad una crisi tra Wyatt e Steffy. Scopri tutto su Gossipetv!

1. Zoe mantiene il segreto sulla figlia di Hope

Zoe scopre a Beautiful che la piccola Phoebe è in realtà Beth, la figlia di Hope e Liam. La giovane è intenzionata a dire tutto ai diretti interessati ma in un secondo momento sceglie di restare in silenzio. Zoe quindi si schiera dalla parte del padre e mantiene il suo segreto, conscia che la bambina crescerà amorevolmente tra le braccia di Steffy e che Liam e Hope avranno altri figli.

2. Hope spinge Liam tra le braccia di Steffy

Hope è ancora disperata per la perdita di Beth. Dopo che Steffy ha chiesto a Liam di fare da padre pure a Phoebe, la Logan spinge il marito tra le braccia dell’ex moglie. Spencer è però contrario e vuole restare con Hope ma quest’ultima fa il possibile per riunire la famiglia della rivale. “Devi stare con Steffy e le bambine”, è il monito di Hope.

3. Wyatt e Sally lasciano la Forrester Creations

Wyatt vuole rifondare la Spectra Fashion e chiede aiuto al padre Bill. Quest’ultimo acconsente a patto che il figlio torni a lavorare alla Spencer Pubblications. I due fanno così ufficialmente pace e Sally dà le sue dimissioni a Eric e alla Forrester Creations.

4. Flo decide di restare a Los Angeles

Nonostante Zoe conosca il suo segreto Flo decide di non tornare a Las Vegas. L’amica di Reese resta a Los Angeles e trova lavoro al Bikini Bar: qui conosce casualmente Hope. E ovviamente la situazione manda su tutte le furie Zoe, preoccupata per il segreto su Beth.

5. Bill e Katie di nuovo vicini

Thorne ha chiesto il divorzio a Katie e ha lasciato Los Angeles. Justin e Donna si alleano per aiutare Bill e Katie a riavvicinarsi ma per il momento i due vogliono essere solo due genitori affettuosi per il piccolo Will.