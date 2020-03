Beautiful: anticipazioni da lunedì 23 marzo a domenica 29 marzo 2020

Anticipazioni Beautiful in Italia da lunedì 23 marzo a domenica 29 marzo 2020

Nuovi colpi di scena in arrivo a Beautiful. Il ritorno di Thomas Forrester, dovuto alla morte di Caroline Spencer, scombussola le trame della soap. Già parecchio movimentate a partire dal destino di Hope Logan. Che dopo aver perso la figlia Beth sta per perdere pure il marito Liam. In realtà è Hope a spingere il giovane Spencer tra le braccia dell’ex moglie Steffy. E di tutto questo se ne approfitta Thomas, che comincia a provare una certa ossessione per Hope, che ha intanto stretto un forte legame con il piccolo Douglas. Leggi le anticipazioni della soap opera su Gossipetv!

Lunedì 23 marzo

Brooke ha visto il bacio che Taylor ha dato all’ex marito Ridge e le due donne hanno un’accesa discussione. Hope e Thomas continuano a vivere dei bei momenti insieme al piccolo Douglas. Quest’ultimo chiede a Hope di diventare la sua nuova mamma. La domanda imbarazza parecchio la Logan.

Martedì 24 marzo

Wyatt e Liam parlano ancora della recente scomparsa di Caroline. I due fratelli sono stati molto colpiti da quanto accaduto alla cugina e sono dispiaciuti per Thomas, che si trova costretto a crescere da solo un bimbo piccolo come Douglas.

Mercoledì 25 marzo

Ridge scopre che Brooke ha saputo del bacio con Taylor. Intanto la Logan ribadisce all’eterna rivale che non le permetterà di intromettersi nel matrimonio di Hope e Liam. A detta di Taylor Spencer deve stare accanto a Steffy e alle figlie Kelly e Phoebe.

Giovedì 26 marzo

Liam si confida col fratello Wyatt: nell’ultimo periodo sta avendo più di qualche difficoltà con Hope. Wyatt cerca di dare i consigli giusti e suggerisce a Liam di rientrare alla Spencer Pubblications. Liam è dubbioso e non sa cosa fare.

Venerdì 27 marzo

Hope racconta a Liam che Douglas le ha chiesto di essere la sua mamma. Spencer è perplesso ma è contento di vedere di nuovo la moglie sorridere. Nel frattempo Thomas parla con la madre Taylor dell’intesa nata tra il figlio e Hope.

Sabato 28 marzo

Quinn viene a sapere che Flo, l’ex fidanzata di Wyatt, è in città e ne è felice. Le due si incontrano e durante una lunga chiacchierata la designer invita la ragazza a cercare il suo padre biologico.

Domenica 29 marzo

Ridge chiede a Sally Spectra di non andare alla Spencer Pubblications e di restare alla Forrester Creations. La stilista prende tempo ma ha paura di deludere il fidanzato Wyatt.