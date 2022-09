Beautiful anticipazioni 15 settembre 2022: la resa di Quinn

Le anticipazioni di Beautiful vedono attualmente Quinn e Carter protagonisti assoluti. Sebbene ci sia Steffy pronta a sposare il suo Finn, Liam impegnato a riprendere la sua vita in mano e Bill costretto ad affrontare la separazione da Justin, la coppia di amanti conquista la scena. Nella prossima puntata, si continua a parlare delle vicende legate alla Fuller, che vorrebbe chiudere per sempre con l’avvocato. Sa quanto è importante per lui continuare il rapporto di amicizia e lavorativo con i Forrester. Pertanto, non vuole che per via della loro relazione la sua vita vada in fumo.

Quinn è pronta a lasciare Carter. Gli assicura che lo fa per il bene di lui e afferma che la loro storia è chiusa definitivamente. Dall’altra parte, l’avvocato tenta di convincerla a cambiare idea. Nel frattempo, Brooke chiede a Eric come sta procedendo il divorzio con Quinn. Ridge nutre una grande delusione per il comportamento di Carter, ma è comunque felice che sia stato perdonato dal padre.

Ma Quinn e Carter si lasciano per sempre? Ebbene, le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che è appena iniziata. Infatti, ci sono tantissimi altri colpi di scena a cui il pubblico di Canale 5 dovrà assistere nei prossimi mesi. In particolare, a creare scalpore è Eric. Quest’ultimo fa una proposta indecente e inaspettata ai due amanti: potranno continuare a vedersi di nascosto, a patto che stiano attenti.

Allo stesso tempo, Eric non firma le carte del divorzio e permette a Quinn di tornare a vivere in casa Forrester. Ma questo piano non dura a lungo, perché Ridge e Brooke tengono sotto controllo la situazione per centrare un eventuale passo falso dei due amanti. Quando scoprono la verità, ovviamente, ne restano sconvolti e tentano di fermare tutto.

Per un periodo Eric e Quinn tornano essere una coppia felice, mentre Carter si fa da parte e inizia una relazione con Paris. Attenzione, perché in seguito, c’è una svolta che porta a un finale inatteso. L’attrice Rena Sofer ha lasciato il cast della longeva soap opera americana. Ha già finito di girare le puntate in America, pronta a vivere nuove esperienze lavorative dopo aver vestito i panni di Quinn Fuller per nove anni.

Le anticipazioni americane assicurano che Carter, interpretato da Lawrence Saint-Victor, è ancora al centro della trama. Stesso discorso vale per Eric (John McCook), che ha una nuova relazione. Per assistere a questa fase della trama, il pubblico di Canale 5 dovrà attendere ancora qualche mese.