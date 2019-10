Beatrice Valli e le polemiche sul figlio: “Sui social non si vede tutta la verità”

Beatrice Valli risponde alle polemiche sul suo primogenito: “Attraverso i social non si vede la verità”

Per Beatrice Valli questo è un momento davvero magico. L’ex protagonista di Uomini e Donne, ora modella e influencer, un paio di settimane fa ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Marco Fantini. I due sono legati da tempo, hanno una bambina, e insieme al piccolo Ale, nato da una precedente relazione della Valli, formano una famiglia a dir poco stupenda. Ma, come al solito, c’è un ‘ma’. Si perché in ogni cosa c’è sempre chi deve vederci del marcio, chi deve scatenare una polemica. Per questo motivo, stamane, Beatrice ha deciso di parlare a tu per tu con i suoi followers e cercare di spegnere tutto il chiacchiericcio che si è creato intorno alla sua famiglia e specialmente sul suo figlioletto. Qualcuno infatti l’ha accusata di mettere da parte il suo primogenito e di dare più spazio all’ultima arrivata, la piccola Bianca.

Beatrice Valli: “Può una madre preferire un figlio piuttosto che un altro?!?”

Beatrice è apparta giustamente infastidita da quanto sta succedendo ed ha risposto così a chi non perde occasione di criticarla: “In tanti mi scrivono che, attraverso stories, video o foto, sembra che mettiamo sempre da parte Alessandro. Io penso una cosa e voglio dirlo a voce alta per tutti quelli che mi seguono, quelli che mi criticano e quelli che mi appoggiano: ma secondo voi, una madre, può preferire un figlio piuttosto che un altro? Non credo proprio. Un’altra cosa: attraverso le foto e i video si vede davvero poco della nostra vita. Noi cerchiamo sempre di pubblicare, di farvi vedere e vivere insieme a noi la nostra vita ma non c’è solo quello che vedete voi. C’è ben altro. Noi tutto il giorno stiamo con Alessandro, poi lui va a scuola ed è normale che passiamo più tempo con Bianca, se non lavoriamo. Ma questo non significa che non gli diamo attenzioni o non stiamo con lui. In più c’è anche da capire una cosa: Alessandro è più grande e in certe cose si vuole gestire da solo ed è molto più indipendente. Bianca ha 2 anni, lui fra poco ne farà 7, quindi certe cose non si possono paragonare”.

Beatrice Valli contro le haters: “Da parte vostra è davvero triste”

La Valli (che ha ricevuto una stupenda proposta di matrimonio dal suo Marco) ha poi parlato di quelle donne che, pur essendo madri come lei, le puntano sempre il dito contro: “Mi meraviglio di quella gente, che magari sono anche madri, che mi scrivono ‘sappiamo che c’è una preferenza’. Per me è davvero triste da parte vostra. […] In tante di voi devono capire che non sempre, attraverso questi portali, si vede la verità e noi non stiamo tutto il giorno attaccati ai cellulari per far vedere a chi diamo più attenzioni”.